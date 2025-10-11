Javier Milei en Corrientes: "El camino de la libertad traerá prosperidad para todos"

Javier Milei de campaña en Corrientes Postales del paso de Javier Milei por Corrientes. Foto: Noticias Argentinas

“Muchas gracias Corrientes, sabemos que queda mucho por hacer. Si seguimos por el camino de la libertad, nos traerá prosperidad para todos. Les pido a todos que no aflojen, estamos a mitad de camino”, enfatizó Milei, que esta semana pasó por Mendoza.

Durante su discurso, el Presidente remarcó la importancia del momento político que atraviesa el país y la necesidad de consolidar el rumbo: “Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación, y hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos.”

El jefe de Estado también hizo referencia a la definición electoral de octubre: “Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, aniquilando la pobreza, si seguimos siendo en el mundo un ejemplo de lo que hay que hacer, o si queremos volver al modelo del pasado que hizo de la Argentina un país pobre. Por eso les pido que sigan aguantando, que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Milei estuvo acompañado además por la presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, y referentes provinciales del espacio.