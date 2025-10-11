Inicio Economía Dólar
Confirmado el precio del dólar en cada banco este lunes 13 de octubre, después del fin de semana largo

Los bancos le confirmaron al Banco Central cuál va a ser el precio del dólar este lunes 13 de octubre cuando den inicio las operaciones cambiarias

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuál será el precio del dólar este lunes 13 de octubre.

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central (BCRA) cuál será el precio del dólar este lunes 13 de octubre, cuando tengan inicio las operaciones cambiarias luego de tres días de fin de semana largo.

La confirmación de los bancos llegó al Banco Central luego de un cierre de operaciones cambiarias muy cambiante, ya que el dólar llegó a rozar los $1.500 sobre fines de la semana pasada y luego de la intervención del gobierno de Estados Unidos, bajó considerablemente su precio, retrocediendo a valores de hace diez días.

De hecho, el Banco Nación, que es un punto de referencia para el resto de las entidades, confirmó que el precio del dólar este lunes será de $1.450, aunque el resto de las entidades lo tendrá a mayor o menor precio, pero siempre cercano a esta cifra.

Dolares
Los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar después del fin de semana largo.

El precio del dólar en cada banco este lunes 13 de octubre

Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 13 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana largo, serán las siguientes:

  • Banco Nación: $1.450
  • Banco Galicia: $1.465
  • Banco ICBC: $1.465
  • Banco BBVA: $1.460
  • Banco Supervielle: $1.453
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
  • Banco Patagonia: $1.470
  • Banco Hipotecario: $1.450
  • Banco Santander: $1.465
  • Brubank: $1.460
  • Banco Credicoop: $1.455
  • Banco Macro: $1.475
  • Banco Piano: $1.465
dolares (4)
Cuál será el precio del dólar este lunes 13 de octubre.

Precio del dólar blue este lunes 13 de octubre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. No obstante, este lunes su valor iniciará por encima del precio oficial del dólar, por lo que se venderá a $1.475, según confirmaron las cuevas.

Precio del dólar en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es la billetera virtual Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.452. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 13 de octubre.

