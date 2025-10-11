Confirmado el precio del dólar en cada banco este lunes 13 de octubre, después del fin de semana largo

La confirmación de los bancos llegó al Banco Central luego de un cierre de operaciones cambiarias muy cambiante, ya que el dólar llegó a rozar los $1.500 sobre fines de la semana pasada y luego de la intervención del gobierno de Estados Unidos, bajó considerablemente su precio, retrocediendo a valores de hace diez días.

De hecho, el Banco Nación, que es un punto de referencia para el resto de las entidades, confirmó que el precio del dólar este lunes será de $1.450, aunque el resto de las entidades lo tendrá a mayor o menor precio, pero siempre cercano a esta cifra.