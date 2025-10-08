Esta decisión llevó a que los bancos tomaran la decisión, como en cualquier otro feriado, de cerrar sus puertas y que no haya atención al público por 72 horas. Es decir, viernes, sábado y domingo.

No obstante, desde cada una de las entidades, se explicó que los cajeros automáticos tendrán dinero para distribuir y que estarán habilitados todos los trámites por home banking, excepto uno.

Banco Galicia- Mendoza- calle Necochea.jpg

El trámite que no se podrá hacer ni siquiera por home banking

Debido al feriado del viernes 10 de octubre, los bancos alertaron a los ahorristas y clientes bancarios de que se van a poder hacer todos los trámites a través del home banking o de la aplicación de cada entidad. Sin embargo, uno muy común no se podrá hacer.

Se trata de la compra de dólares. Esto se debe a que también es feriado en el mercado cambiario, por lo que el último día que se podrán comprar dólares en los bancos es este jueves 9 de octubre. Sin embargo, sí se podrán adquirir a través de billeteras virtuales o aplicaciones de criptomonedas que tengan habilitado el servicio.