Todos los bancos, sin excepción alguna, decidieron cerrar sus puertas por 72 horas consecutivas, lo que deberá ser tenido en cuenta por todas aquellas personas que necesiten hacer trámites en persona en cada una de las entidades bancarias.
La decisión de los bancos se tomó en las últimas semanas, luego de que el presidente Javier Milei emitiera un decreto que afectaba de lleno la actividad bancaria en todo el país.
Hace unas semanas, el presidente Javier Milei emitió un decreto por el que se permitía trasladar todo feriado que cayera día domingo y luego se resolvió que el Día de la Raza (12 de octubre) sea trasladado al viernes 10 de octubre.
Esta decisión llevó a que los bancos tomaran la decisión, como en cualquier otro feriado, de cerrar sus puertas y que no haya atención al público por 72 horas. Es decir, viernes, sábado y domingo.
No obstante, desde cada una de las entidades, se explicó que los cajeros automáticos tendrán dinero para distribuir y que estarán habilitados todos los trámites por home banking, excepto uno.
Debido al feriado del viernes 10 de octubre, los bancos alertaron a los ahorristas y clientes bancarios de que se van a poder hacer todos los trámites a través del home banking o de la aplicación de cada entidad. Sin embargo, uno muy común no se podrá hacer.
Se trata de la compra de dólares. Esto se debe a que también es feriado en el mercado cambiario, por lo que el último día que se podrán comprar dólares en los bancos es este jueves 9 de octubre. Sin embargo, sí se podrán adquirir a través de billeteras virtuales o aplicaciones de criptomonedas que tengan habilitado el servicio.