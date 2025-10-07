Confirmado el precio del dólar este miércoles 8 de octubre cuando abran los bancos

dolar, cotizacion A cuánto se va a vender el dólar este miércoles 8 de octubre.

El precio del dólar en cada banco este miércoles 8 de octubre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 8 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:

Banco Nación: $1.455

Banco Galicia: $1.460

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.453

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.450

Banco Santander: $1.460

Brubank: $1.460

Banco Credicoop: $1.455

Banco Macro: $1.470

Banco Piano: $1.460

dolares (4) A cuánto va a cotizar el dólar este miércoles 8 de octubre. Archivo

Precio del dólar blue este miércoles 8 de octubre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. No obstante, esta semana, su valor iniciará por encima del precio oficial del dólar, por lo que se venderá a $1.460, según confirmaron las cuevas.

Precio del dólar en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es la billetera virtual Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.505. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este miércoles de octubre.