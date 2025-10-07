Confirmado el precio del dólar este miércoles 8 de octubre cuando abran los bancos

Los bancos más importantes del país le informaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál es el precio al que venderán el dólar cuando comiencen las operaciones bancarias, este miércoles 8 de octubre, en cada entidad.
La confirmación de cada una de las entidades bancarias tuvo lugar después de un lunes muy tranquilo para el dólar. De hecho, la moneda norteamericana se mantuvo estable, bajo la espera del anuncio de inflación de los próximos días y de las elecciones legislativas del 27 de octubre.
Incluso, el Banco Nación confirmó que mantendrá el mismo precio con el que cotizó al dólar este lunes, mientras que las demás entidades se mostraron en un promedio que ronda los $1.460 por cada 1 dólar.
Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 8 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:
Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. No obstante, esta semana, su valor iniciará por encima del precio oficial del dólar, por lo que se venderá a $1.460, según confirmaron las cuevas.
Otra opción para comprar dólares es la billetera virtual Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.505. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este miércoles de octubre.