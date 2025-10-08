Inicio Economía Plazo fijo
Inversiones

Contra el dólar: el Banco Nación cambió el plazo fijo a 30, 60 y 90 días

El Banco Nación decidió cambiar la tasa de interés del plazo fijo a 30 días y para plazos superiores. Todos los detalles sobre las modificaciones

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuál es el nuevo plazo fijo del Banco Nación

Cuál es el nuevo plazo fijo del Banco Nación

El Banco Nación decidió, una vez más, cambiar la tasa de interés de cada plazo fijo, ya sea a 30 días o por plazos más largos, y después de dos bajas en el rendimiento, tomó la drástica medida de subir unos puntos.

Luego de haber llegado al 36%, el Banco Nación, al igual que el resto de las entidades, tomó la decisión de subir la tasa de interés y aumentar la ganancia de los plazos fijos, en una definición que se da en medio de una importante presión sobre el precio del dólar, tras superar los $1.450 esta semana y ante la proximidad de las elecciones.

plazo fijo en pesos.jpeg

Cuánto paga el Banco Nación por un plazo fijo

El Banco Nación es la entidad de referencia para el resto de los bancos y es uno de los que más movimientos hizo sobre la tasa de interés del plazo fijo en los dos últimos meses.

Después de haber llegado al 28%, el Banco Nación tuvo cinco aumentos consecutivos en el plazo fijo a 30 días, como así también para lapsos de tiempos más largos, hasta llegar al 47%. No obstante, tuvo dos bajas que le hicieron llegar al 36% y ahora, esta nueva subida.

Estas son las tasas de interés para cada plazo fijo:

  • Plazo fijo a 30 días: 37,50%
  • Plazo fijo a 60 días: 36,50%
  • Plazo fijo a 90 días: 36,50%
  • Plazo fijo a 120 días: 36,50%
  • Plazo fijo a 180 días: 36,50%
  • Plazo fijo a 365 días: 36,50%
plazo fijo en pesos.jpg

Cuánto paga cada uno de los bancos por un plazo fijo a 30 días

A la par del Banco Nación, los demás bancos también decidieron renovar sus plazos fijos con la misión de aspirar pesos para el mercado financiero y sacarlo de la calle. De esa manera, se quita algo de presión sobre la compra de dólares.

Estos son los porcentajes para cada plazo fijo de 30 días que están ofreciendo los bancos, según lo informado al Banco Central, en la actualidad:

  • Banco Nación: 37,50%
  • Santander Argentina: 35%
  • Galicia: 35,25%
  • Provincia de Buenos Aires: 34%
  • BBVA Argentina: 35,50%
  • Banco Macro: 38%
  • Banco Credicoop: 39%
  • ICBC Argentina: 35,15%
  • Banco Ciudad: 31%
  • Banco Hipotecario: 37,50%

Temas relacionados:

Te puede interesar