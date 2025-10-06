Inicio Economía Dólar
Vuela el plazo fijo en dólares: cuánto se puede ganar con 450 dólares en 30 días

El plazo fijo en dólares es una de las operaciones más populares a la hora de atraer ahorristas. Todo lo que debes saber

Daniel Calivares
Daniel Calivares
Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

El plazo fijo en dólares es una de las principales inversiones que ofrecen los bancos para sus ahorristas. Esto no es ninguna casualidad, ya que esta operación es una de las más populares y seguras.

Una de las principales ventajas del plazo fijo en dólares es que no hay forma de perder. Se puede ganar menos que en otras inversiones, pero siempre se va a ganar algo.

No obstante, la principal desventaja que posee es la baja tasa de interés. Por eso mismo, algunas entidades, como el Banco Nación, decidieron llevar el rendimiento de 0,50% a 2,50% en los últimos meses.

Dolares
Plazo fijo en dólares: la tasa de interés que paga cada banco

Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:

  • Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
dolares, precio
Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 450 dólares

En el caso de que una persona tuviese ahorrados 450 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 0,92 dólares. No obstante, no es la única opción.

Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.

