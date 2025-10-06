Inicio Economía Dólar
El Banco Nación confirmó cuál será el precio inicial del dólar este martes 7 de octubre

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
El precio del dólar en el Banco Nación este martes 7 de octubre.

La confirmación del Banco Nación fue enviada al Banco Central (BCRA), que dio a conocer que la entidad bancaria venderá el dólar a un precio de $1.455.

No obstante, el resto de las entidades lo venderá a un precio similar o apenar por encima, según le comunicaron al BCRA.

El Banco Nación confirmó cuál será el precio inicial del dólar este martes.

A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación este martes 7 de octubre

Con la confirmación del Banco Nación, la entidad comunicó que el precio del dólar, cuando se inicien las operaciones cambiarias del martes 7 de octubre, será de $1.455.

En tanto, el resto de las entidades bancarias más importantes también comunicaron cuál será el precio al que venderán el dólar. Estas serán las cotizaciones iniciales el día después del inicio de la primavera:

  • Banco Galicia: $1.460
  • Banco ICBC: $1.460
  • Banco BBVA: $1.460
  • Banco Supervielle: $1.453
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Hipotecario: $1.450
  • Banco Santander: $1.460
  • Brubank: $1.460
  • Banco Credicoop: $1.450
  • Banco Macro: $1.470
  • Banco Piano: $1.460
Cuál será el precio del dólar este martes 7 de octubre en el Banco Nación.

Posibles inversiones de bajo riesgo con los dólares en el banco

El Banco Nación es una de las entidades financieras que ha logrado fusionar la compra de dólares con una de las inversiones más populares entre los ahorristas: el plazo fijo en dólares.

Desde que fuese eliminado el cepo cambiario, una gran parte de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, se llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual.

Hay otros bancos que también decidieron subir la tasa de interés y que incluso dan la posibilidad de que las cajas de ahorro en dólares ganen intereses todos los días, como así también la posibilidad de que los reintegros sean en la moneda estadounidense.

