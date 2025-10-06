Volvieron a subir el dólar oficial y el blue y la brecha se redujo a sólo $5

El blue venía de retroceder $20 en las dos ruedas previas, ayudado por una mejora en el clima financiero tras la confirmación de la asistencia del EE.UU. al programa económico Luis Caputo y Javier Milei.

En tanto, el dólar mayorista, referencia oficial para delimitar las bandas cambiarias, también registró una suba. En este caso, 0,39%, que lo dejó en $1.433 para la venta, todavía lejos de la banda máxima de intervención del Banco Central ($1.483,67).

Qué pasó con el dólar MEP y el riesgo país este 6 de octubre

El dólar MEP finalizó la jornada en $1.496,33 a la venta, tras una leve caída de 0,19%. Así, la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,8%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.526, producto de haber retrocedido 1,24%. En este caso, la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,8%.

El dolar tarjeta o turista equivalente al dólar oficial minorista más 30% de recargo deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

En este contexto, los bonos y las acciones argentinas repuntaron. Al mismo tiempo, trascendió que el riesgo país, el indicador más visto en tiempos de volatilidad cambiaria y financiera, dejará de ser medido y publicado en tiempo real por JP Morgan.

(Fuente: NA y AF).