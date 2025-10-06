Inicio Economía dólar
Volvieron a subir el dólar oficial y el blue y la brecha se redujo a sólo $5

El dólar en el Banco Nación cerró a $1.455. El blue sumó $10 hasta los $1.450. JP Morgan dejará de dar el riesgo país en tiempo real

Miguel Ángel Flores
Tanto el dólar oficial como el blue subieron durante la primera rueda de la semana

El dólar blue cortó su miniracha bajista y rebotó $10 este lunes 6 de octubre, hasta los $1.450. Aun así, volvió a quedar debajo del dólar oficial del Banco Nación, que alcanzó los $1.455 tras sumar $5, justamente la brecha entre ambos.

El informal terminó 1,4% por encima del tipo de cambio oficial mayorista, durante una jornada en la que, además JPMorgan comunicó que dejará de medir y difundir el riesgo país en tiempo real.

Sin embargo, el dólar minorista, que había iniciado la rueda vendiéndose a $1.450, cerró en $1.455 en el Banco Nación, y por encima de los $1.460 si se toma el promedio de los bancos, incluso con picos de $1.470 (Macro y Ciudad).

El blue venía de retroceder $20 en las dos ruedas previas, ayudado por una mejora en el clima financiero tras la confirmación de la asistencia del EE.UU. al programa económico Luis Caputo y Javier Milei.

En tanto, el dólar mayorista, referencia oficial para delimitar las bandas cambiarias, también registró una suba. En este caso, 0,39%, que lo dejó en $1.433 para la venta, todavía lejos de la banda máxima de intervención del Banco Central ($1.483,67).

Qué pasó con el dólar MEP y el riesgo país este 6 de octubre

El dólar MEP finalizó la jornada en $1.496,33 a la venta, tras una leve caída de 0,19%. Así, la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,8%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.526, producto de haber retrocedido 1,24%. En este caso, la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,8%.

El dolar tarjeta o turista equivalente al dólar oficial minorista más 30% de recargo deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

En este contexto, los bonos y las acciones argentinas repuntaron. Al mismo tiempo, trascendió que el riesgo país, el indicador más visto en tiempos de volatilidad cambiaria y financiera, dejará de ser medido y publicado en tiempo real por JP Morgan.

(Fuente: NA y AF).

