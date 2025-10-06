Volvieron a subir el dólar oficial y el blue y la brecha se redujo a sólo $5

El dólar blue cortó su miniracha bajista y rebotó $10 este lunes 6 de octubre, hasta los $1.450. Aun así, volvió a quedar debajo del dólar oficial del Banco Nación, que alcanzó los $1.455 tras sumar $5, justamente la brecha entre ambos.
El informal terminó 1,4% por encima del tipo de cambio oficial mayorista, durante una jornada en la que, además JPMorgan comunicó que dejará de medir y difundir el riesgo país en tiempo real.
Sin embargo, el dólar minorista, que había iniciado la rueda vendiéndose a $1.450, cerró en $1.455 en el Banco Nación, y por encima de los $1.460 si se toma el promedio de los bancos, incluso con picos de $1.470 (Macro y Ciudad).
El blue venía de retroceder $20 en las dos ruedas previas, ayudado por una mejora en el clima financiero tras la confirmación de la asistencia del EE.UU. al programa económico Luis Caputo y Javier Milei.
En tanto, el dólar mayorista, referencia oficial para delimitar las bandas cambiarias, también registró una suba. En este caso, 0,39%, que lo dejó en $1.433 para la venta, todavía lejos de la banda máxima de intervención del Banco Central ($1.483,67).
El dólar MEP finalizó la jornada en $1.496,33 a la venta, tras una leve caída de 0,19%. Así, la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,8%.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.526, producto de haber retrocedido 1,24%. En este caso, la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,8%.
El dolar tarjeta o turista equivalente al dólar oficial minorista más 30% de recargo deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.
En este contexto, los bonos y las acciones argentinas repuntaron. Al mismo tiempo, trascendió que el riesgo país, el indicador más visto en tiempos de volatilidad cambiaria y financiera, dejará de ser medido y publicado en tiempo real por JP Morgan.
(Fuente: NA y AF).