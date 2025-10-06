Inicio Economía Dólar
Inversiones

Precio del dólar este martes 7 de octubre: los bancos ya confirmaron su valor para el inicio de las operaciones

Los principales bancos de Argentina ya confirmaron el precio que tendrá el dólar en el inicio de las operaciones bancarias de este martes 7 de octubre

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuál será el precio del dólar en cada banco este martes 7 de octubre

Cuál será el precio del dólar en cada banco este martes 7 de octubre

Los bancos le comunicaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar este martes 7 de octubre, cuando se dé inicio a las operaciones cambiarias en cada entidad.

En el inicio de la semana, el precio del dólar no se movió demasiado, aunque sí mostró una leve suba, tanto en bancos como en las billeteras virtuales y en las cuevas.

Este martes, el dólar blue volverá a venderse a un precio más barato que en los diferentes bancos y que en las billeteras virtuales, según lo comunicado por cada uno. No obstante, con el paso de las horas su precio puede llegar a variar.

dolares (2)

El precio del dólar en cada banco este martes 7 de octubre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este martes 7 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:

  • Banco Galicia: $1.460
  • Banco Nación: $1.455
  • Banco ICBC: $1.460
  • Banco BBVA: $1.460
  • Banco Supervielle: $1.453
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Hipotecario: $1.450
  • Banco Santander: $1.460
  • Brubank: $1.460
  • Banco Credicoop: $1.450
  • Banco Macro: $1.470
  • Banco Piano: $1.460
dolares (4)

A cuánto se podrán comprar los dólares en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.500. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este martes 7 de octubre.

A cuánto se venderá el dólar blue este martes 7 de octubre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. No obstante, esta semana, su valor iniciará por debajo del precio oficial del dólar, por lo que se venderá a $1.450, según confirmaron las cuevas.

Temas relacionados:

Te puede interesar