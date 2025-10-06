Precio del dólar este martes 7 de octubre: los bancos ya confirmaron su valor para el inicio de las operaciones

En el inicio de la semana, el precio del dólar no se movió demasiado, aunque sí mostró una leve suba, tanto en bancos como en las billeteras virtuales y en las cuevas.
Este martes, el dólar blue volverá a venderse a un precio más barato que en los diferentes bancos y que en las billeteras virtuales, según lo comunicado por cada uno. No obstante, con el paso de las horas su precio puede llegar a variar.
Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este martes 7 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:
Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.500. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este martes 7 de octubre.
Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. No obstante, esta semana, su valor iniciará por debajo del precio oficial del dólar, por lo que se venderá a $1.450, según confirmaron las cuevas.