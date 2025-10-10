Confirmado por el Banco Nación: cuál será el precio al que se venderá el dólar después del fin de semana largo

Dolares (17)

Cuál será el precio del dólar en el Banco Nación el lunes 13 de octubre

Según los datos confirmados por el Banco Nación, cuando se inicie la compra de dólares este lunes 13 de octubre, el precio del billete norteamericano será de $1.450 en el mercado minorista.

En tanto, el resto de las entidades tendrá el dólar en los siguientes precios:

Banco Galicia: $1.445

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.452

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.500

Banco Santander: $1.470

Brubank: $1.450

Banco Credicoop: $1.460

Banco Macro: $1.490

Banco Piano: $1.465

Dolares (3) Qué se puede hacer con los dólares en el Banco Nación.

Qué se puede hacer con los dólares en el Banco Nación

Los ahorristas que adquieren dólares en el Banco Nación tienen varias opciones de inversión, incluso para aquellos que buscar operaciones de bajo o de nulo riesgo, siendo el más popular el plazo fijo en dólares.

Desde que fuese eliminado el cepo cambiario, una gran parte de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, se llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual.

Hay otras entidades bancarias que también decidieron subir la tasa de interés y que incluso dan la posibilidad de que las cajas de ahorro en dólares ganen intereses todos los días, como así también la posibilidad de que los reintegros sean en la moneda estadounidense.