Ahora YPF también aceptará el pago de combustibles con dólares a través de la app

“El pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos en nuestras estaciones de servicio", aseveró el presidente de YDI (YPF Digital), Guillermo Garat.

Según Garat "incorporamos una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander, que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”.

image YPF ya habilitó la función del pago en dólares, que no permite compra y venta ni transferencias entre cuentas

Cómo es el pago con dólares a través de la app YPF

Todos los usuarios que tengan habilitado DeC y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en USD de YDI en Banco Santander.

Al momento de la transacción, App YPF mostrará el monto equivalente en pesos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que será el dólar comprador del Banco Nación.

Los fondos en dólares estarán disponibles exclusivamente para consumos dentro del ecosistema YPF.

Esto es, pagar con dólares con la app no implica operaciones de cambio, o sea, ni compra ni venta de moneda extranjera. Tampoco el retiro de efectivo, transferencias a terceros ni pagos mixtos. En caso de devolución, el reintegro se realizará únicamente a la misma cuenta bancaria desde donde se originó el fondeo.

Así, YPF apuesta a sumar más incentivos a la venta de combustible en cada estación de servicio de su red, como complemento de su política de "micropricing".