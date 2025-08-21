Tras otra suba de precios, YPF duplicó el descuento por cargar combustible de noche

Pero, lo dicho: donde está habilitada la modalidad de autodespacho, habrá un descuento adicional del 3%. Así, los automovilistas mendocinos que carguen en horario nocturno en la terminal X-Press de YPF en Luján pagarán 9% menos por litro.

Nafta más barata estaciones de servicio YPF 4.jpg Cargar nafta de noche, una movida que busca instalarse en Mendoza. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Cómo queda el precio por litro de noche

“Vos ayúdame y yo te ayudo. Bajo ese concepto, empezamos a trabajar para hacer rentables las estaciones de servicio en horario nocturno. Por eso este beneficio que nos va a permitir reducir a cero las pérdidas por la noche”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF al anunciar la ampliación del descuento.

La medida se da conocer después de otra suba de precios en surtidor decidida por YPF, que llegó a 2,5% en la provincia a fines de julio. Y busca así compensar su efecto en las ventas de las estaciones de servicio.

Lo cierto es que, con el 6% de descuento, el litro de nafta súper que actualmente cuesta $1.298 en Mendoza se abarata por la noche hasta los $1.220.

Por su parte, en el caso de la Infinia, que se expende a $1.505 por litro, el beneficio se nota un poco más: es que si la carga es a partir de las 00 baja a $1.415.

Nafta más barata en las estaciones de servicio de YPF (Autoservicio).jpg Con el "micropricing" aplicado por YPF, muchos de quienes cargaban combustible en Mendoza de día ahora prefieren esperar a la madrugada.

Pero al elegir una terminal autodespacho, como la ubicada en calle Boedo y lateral del Acceso Sur, en Luján, con el 9% a la hora de pagar el precio puede tocar los $1.170 y $1.375 respectivamente.

Efecto descuento: subió la venta de combustible en estaciones de servicio

Desde la implementación de estos beneficios, el volumen operado con App YPF durante la noche en las estaciones de servicio se duplicó.

Actualmente, más de 2 litros cada 10 se cargan en horario nocturno con la app, según informó la petrolera, con la naftra premium o Infinia como el combustible más elegido en esta franja horaria.

"Además, 7 de cada 10 usuarios que cargan de noche no lo hacían antes, lo que muestra cómo estos incentivos impulsan la digitalización y la adopción nuevas formas de operar", detalló YPF.

En estaciones de servicio con autodespacho el impacto es aún mayor: las compras de combustible pagadas con la app YPF durante la noche llegan al 60%, el triple del volúmen despachado antes de empezar a implementarse el beneficio.