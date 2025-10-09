El dólar oficial registra una marcada suba y superó el techo de la banda

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, vale $1.937 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

dolar blue

Tras la suba, por encima del techo de la banda, el Banco Central queda autorizado a intervenir a través de la compra de divisas. Se trata de la primera vez que el dólar oficial supera el techo de la banda luego de que Estados Unidos anunciara un salvataje financiero para la Argentina.

La disparada ocurre luego de que el Tesoro gastara U$S330 millones este miércoles para mantener la cotización, dejando a la entidad virtualmente sin poder de fuego para intervenir.

El dólar blue quedó por debajo del oficial

El dólar blue este jueves cotiza a $1.455 para la compra y $1.480 para la venta en las cuevas de referencia. De esta forma, el paralelo ya suma $35 en lo que va de la semana.

La brecha entre el oficial y el informal es de 1,20%. El paralelo cotiza $245 por arriba del valor con el que abrió el año $1.230).

Los dólares financieros, con algunos altibajos, cotiza a $1.517 el MEP y a $1.525 el Contado con Liquidación (CCL).