Confirmado el precio del dólar: a cuánto lo venderá cada banco este jueves 9 de octubre

Entre las instituciones se destaca el Banco Nación, que tras un leve aumento sucedido el lunes pasado, ha mantenido su precio. No obstante, el resto de las entidades arrancará este jueves con un aumento respecto al comienzo de la jornada del miércoles, según lo confirmado al Banco Central.
Algo similar ocurrió con las cuevas y con las billeteras virtuales, en donde se confirmó que ambos venderán el dólar a un precio más alto del que tuvieron en el comienzo de las operaciones del 8 de octubre.
Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este jueves 9 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:
Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. No obstante, este jueves su valor iniciará por encima del precio oficial del dólar, por lo que se venderá a $1.475, según confirmaron las cuevas.
Otra opción para comprar dólares es la billetera virtual Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.533. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este jueves 9 de octubre.