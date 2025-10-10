Mejora el estado de salud del alumno herido en medio de una pelea entre escolares

Sin embargo, el adolescente no será dado de alta este viernes, porque continúa en observación. Los médicos quieren seguir realizándole estudios para asegurarse de que su estado es el óptimo para darle el alta.

Cuando el alumno ingresó, fue derivado a terapia intensiva por la lesión en el cráneo -recibió el piedrazo en el occipital izquierdo- y porque esto le produjo un hematoma en el cerebro, pero de a poco el cuadro fue volviéndose favorable.

Cómo fue la pelea que concluyó con tres adolescentes lastimados

Embed - Peleas y trompadas entre estudiantes en el parque Civico de Mendoza

Además del chico internado en el Español -que fue quien se llevó la peor parte- otros dos alumnos resultaron con heridas, pero no fueron hospitalizados.

Este fue el saldo de una riña que se desató este miércoles a las 14.20, cuando un bando de chicos de la escuela Pérez Esquivel (de gestión estatal) se enfrentó con otro bando de la Martín Zapata (depende de la Universidad Nacional de Cuyo). El motivo de la pelea fue una diferencia entre novios que derivó en un escándalo de golpes, corridas, patadas y hasta el piedrazo que hirió al chico en la cabeza. Además, se produjeron robos de celulares.

Debió intervenir la policía y el personal de la escuela Martín Zapata -vecina al Parque Cívico- llamó a los alumnos que participaron de la riña para que entraran de nuevo a la escuela y ponerlos a salvo. Sin embargo, por los mensajes que se enviaron los estudiantes entre ellos, parecía que el conflicto, lejos de haber concluido, iba a escalar. Entonces, tanto la DGE como la UNCuyo brindaron una conferencia de prensa y aseguraron que habían hablado con las familias para bajar el nivel de agresividad y evitar otra pelea.

Tanto el secretario académico de la universidad, Julio Aguirre, como la jefa de gabinete de la DGE, Daniela García, se refirieron a que van a proponer trabajar el tema dentro de las escuelas, reforzando la idea de autocuidado y cuidado de los demás, pero subrayaron en más de una oportunidad que esto no puede lograrse sin la intervención de las familias. Por último, destacaron que no pueden colocar sanciones a los alumnos que intervinieron en la pelea, porque sucedió fuera de la escuela. Pero que trabajarán para evitar un nuevo enfrentamiento.