Una explosión en una feria de ciencia escolar dejó diez niños heridos y una niña podría perder un ojo

En ese marco, un grupo fue a presentar un experimento que tenía que simular la erupción de un volcán. Sin embargo, cuando lo prendieron fuego, las llamas se apoderaron de la estructura y, segundos después, explotó como una bomba.

Esto provocó que restos del material en llamas se dispersaran como esquirlas y alcanzaran a varios chicos.

Hay al menos diez niños heridos, en su mayoría alumnos, que sufrieron distintas heridas: cortes, quemaduras y contusiones.

La onda expansiva alcanzó a varias personas, entre ellas una maestra de 45 años, quien sufrió heridas de extrema gravedad, con un elemento corto punzante incrustado en el ojo izquierdo, quemaduras en la mano y múltiples cortes.

Fue trasladada en ambulancia desde el Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino hasta el Hospital San Felipe de San Nicolás, donde permanece internada bajo cuidados intensivos.

Otras personas también resultaron lesionadas. Un joven de 24 años fue atendido por un fuerte golpe en la cabeza, mientras que una niña de 7 años que se encontraba entre el público sufrió quemaduras leves, sin riesgo de vida, según informaron fuentes médicas.

Grave explosión: diez niños heridos y una niña de 13 años podría perder el ojo

La más grave es una alumna de 13 años que se encontraba en la primera fila, recibió un impacto directo en la cara. La menor debió ser internada en el Hospital San José.

explosion2 En Pergamino. Diez alumnos resultaron heridos producto de una explosión en una feria de ciencia escolar.

No obstante, ante el riesgo de perder uno de sus ojos y debido al severo daño facial que presenta, durante la madrugada de este viernes el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mandó un helicóptero sanitario para trasladarla al Hospital Garrahan.

Algunos testigos brindaron detalles de la repentina explosión. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, dijo una madre que estaba allí.

Las autoridades realizaron un perímetro en el aula afectada y en el patio de la institución. En tanto, se inició una investigación para determinar responsabilidades y los materiales que provocaron el incidente.

El área del siniestro fue preservada por personal de la Comisaría Segunda de Pergamino, mientras los peritos de Policía Científica y de Bomberos de la Policía de la Provincia realizaron las tareas de recolección de evidencia y análisis de materiales explosivos o inflamables que pudieran haber intervenido en el experimento.

Las autoridades judiciales informaron que la investigación penal quedó en manos del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, quien ordenó peritajes técnicos y declaraciones testimoniales para determinar las causas del estallido y eventuales responsabilidades.

