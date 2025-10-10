Inicio Sociedad Arquitectura
Nueva tendencia

Arquitectura y decoración: decile adiós a los costosos placares tradicionales

Una alternativa novedosa en arquitectura y decoración está jubilando a los clásicos clósets de madera o melamina en los dormitorios: estantes abiertos

Por UNO
Una nueva tendencia en arquitectura y decoración está remplazando a los costosos y voluminosos placares de madera o melamina. La solución es un sistema modular de estantes de acero que combina funcionalidad, estilo minimalista y bajo costo para organizar la ropa y optimizar cada rincón.

La forma de guardar la ropa evouciona. El clásico clóset cerrado parece tener sus días contados frente a una opción que es tendencia: los sistemas de estantes de metal abiertos. La opción no solo es mucho más barata (desde $30.000 pesos según se ofrecen en plataformas online) sino que también son más robustos y versátiles que los hechos con viejos materiales.

Minimalistas, económicos y estéticos. Así son los estantes abiertos que están remplazando a los placares.

Ventajas de los estantes abiertos

  • Económicos. Su precio es significativamente menor al de un placar tradicional.
  • Optimizan el espacio. Permiten una configuración modular adaptable a cualquier ambiente (dormitorios, vestidores u oficinas).
  • Mayor durabilidad y resistencia. El acero soporta grandes pesos (hasta 360 kg) y garantiza una vida útil más larga que la madera.
  • Ventilación superior. Al estar abiertos, evitan la acumulación de humedad.
  • Estética minimalista industrial. Su diseño simple y limpio está en tendencia, promoviendo el orden constante y una sensación de amplitud.
  • Practicidad. La ropa a la vista facilita y acelera la elección diaria de vestimenta.

Además es un sistema fácil de montar y versátil. Se puede usar también para almacenamiento en lavanderías o espacios de trabajo y es ideal para hogares que buscan soluciones de diseño dinámicas, duraderas y adaptables a un estilo de vida moderno y práctico.

Los estantes abiertos suelen ser muy baratos. Este está publicado en Mercado Libre por $32.400.

¿Por qué elegir estantes de acero abiertos?

  • Ahorro y larga vida útil. Menor inversión inicial y material de acero mucho más duradero.
  • Organización visible. La ropa a la vista obliga a mantener el orden y facilita la ventilación, previniendo la humedad.
  • Diseño a medida. Su sistema modular permite armar una configuración totalmente personalizada para adaptarse a cualquier espacio o necesidad de almacenamiento.
  • Estilo moderno. Se integra perfectamente al popular estilo minimalista industrial, ideal para departamentos urbanos pequeños donde se busca maximizar la amplitud visual.

Esta solución de almacenamiento dinámico y adaptable es la respuesta moderna para quienes buscan practicidad y durabilidad sin sacrificar la estética.

