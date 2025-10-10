Arquitectura y decoración: decile adiós a los costosos placares tradicionales

La forma de guardar la ropa evouciona. El clásico clóset cerrado parece tener sus días contados frente a una opción que es tendencia: los sistemas de estantes de metal abiertos. La opción no solo es mucho más barata (desde $30.000 pesos según se ofrecen en plataformas online) sino que también son más robustos y versátiles que los hechos con viejos materiales.
Estantes abiertos arquitectura decoración 2
Minimalistas, económicos y estéticos. Así son los estantes abiertos que están remplazando a los placares.
Ventajas de los estantes abiertos
- Económicos. Su precio es significativamente menor al de un placar tradicional.
- Optimizan el espacio. Permiten una configuración modular adaptable a cualquier ambiente (dormitorios, vestidores u oficinas).
- Mayor durabilidad y resistencia. El acero soporta grandes pesos (hasta 360 kg) y garantiza una vida útil más larga que la madera.
- Ventilación superior. Al estar abiertos, evitan la acumulación de humedad.
- Estética minimalista industrial. Su diseño simple y limpio está en tendencia, promoviendo el orden constante y una sensación de amplitud.
- Practicidad. La ropa a la vista facilita y acelera la elección diaria de vestimenta.
Además es un sistema fácil de montar y versátil. Se puede usar también para almacenamiento en lavanderías o espacios de trabajo y es ideal para hogares que buscan soluciones de diseño dinámicas, duraderas y adaptables a un estilo de vida moderno y práctico.