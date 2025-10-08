Arquitectura y decoración: decile chau a la isla de la cocina en 2026 y saludá a la península

Cocina: en 2026 las penínsulas marcarán tendencia

Este nuevo hit del interiorismo se presentará formalmente en las cocinas de todo el mundo a partir de 2026, según el pronóstico de los profesionales y lo que anticipa el Informe de Tendencias de Cocina 2026 elaborado por la prestigiosa Asociación Nacional de Cocinas y Baños (NKBA | KBIS), organización líder del sector en Estados Unidos.

Más allá de que la tendencia se hará visible en todo el mundo, la exhibición perfecta de esta filosofía de diseño puede apreciarse en diversas publicaciones especializadas, como las cocinas más bonitas vistas en el sitio español Arquitectura y Diseño.

Arquitectura y decoración Cocina con península 3 Decile adiós a la isla en la cocina de tu casa.

El precio de adoptar esta tendencia, por supuesto, variará según el diseño, los materiales y el profesional contratado, pero la clave es que permite ahorrar espacio y ganar funcionalidad en cocinas medianas o pequeñas. La interiorista española Mireia Torruella lo confirma, aconsejando la península sobre la isla en espacios reducidos, ya que "ofrece ventajas similares, pero una mejor transición entre zonas".

Arquitectura y decoración Cocina con península 1 Las penínsulas ahorran un gran espacio en la cocina.

Además la península funciona como un punto de transición y encuentro. Al estar adosada o semiconectada, requiere menos espacio perimetral que una isla y logra una mayor fluidez visual y continuidad espacial, conectando de manera orgánica la cocina con el salón o el comedor. En un mismo diseño arquitectónico, la novedad permite cocinar, trabajar o desayunar, satisfaciendo la necesidad de diluir los límites entre las áreas de la vivienda.