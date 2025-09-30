Inicio Sociedad Arquitectura
Arquitectura y decoración: ni mármol ni granito, el material estrella para las mesadas de cocina

El fin del reinado de las piedras clásicas parece estar cerca. La clave está en la resistencia y la estética impecable que exige la vida moderna

Por UNO
Las mesadas de cocina tienen un nuevo mineral que reina en este espacio.

La cocina es el epicentro social y funcional del hogar. Especialistas en arquitectura y decoración saben que el rol de este lugar ya no es exclusivamente culinario y se ha convertido en un espacio de convivencia. Esta centralidad exige materiales que no solo deslumbren estéticamente, sino que sean resistentes. Aquí aparece el cuarzo, un material que destrona a las piedras clásicas.

Según el reciente Informe Anual de Tendencias de Cocina 2026 de la National Kitchen & Bath Association, que encuestó a más de 600 arquitectos y diseñadores, el 78% de los expertos elige el cuarzo como el material predilecto para las mesadas. La cuarcita se posiciona en un sólido segundo lugar (62%), mientras que el granito y el mármol, pilares históricos, caen significativamente, con solo el 43% y el 23% de las preferencias, respectivamente.

Arquitectura y decoración cocina cuarzo
El cuarzo es el nuevo rey de la cocina por su resistencia y est&eacute;tica.

Características del cuarzo para las mesadas de cocina

  • Resistencia superior a golpes y rayaduras.
  • Cero porosidad, lo que lo hace intrínsecamente higiénico y altamente resistente a las manchas difíciles.
  • Versatilidad de diseño con acabados que imitan con sofisticación al mármol o al cemento, adaptándose a cualquier estilo.
Arquitectura y decoración cocina cuarzo 3
Cocina. El cuarzo se adapta a cualquier estilo.

Más allá de la mesada: otras tendencias clave en la cocina

El informe también subraya que la tendencia en la cocina para el 2026 será un espacio más grande, abierta y multifuncional. Se consolida la idea de integrar áreas de café o estaciones de trabajo en el diseño.

Con respecto a acabados y terrminaciones, el mate sustituye al brillo en todo tipo de pintura, aportando sofisticación. Los colores neutros (blancos, grises, beige) siguen dominando, aunque los tonos de inspiración natural, como el verde y el azul, ganan terreno.

Arquitectura y decoración cocina cuarzo 1
Los tonos de inspiraci&oacute;n natural como el azul o el verde son tambi&eacute;n muy requeridos en la cocina.

Por último, la sostenibilidad -con colecciones de materiales reciclados- y la tecnología inteligente -desde electrodomésticos conectados hasta carga inalámbrica integrada- redefinen la cocina como un espacio saludable y completamente adaptado al futuro.

