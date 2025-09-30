Arquitectura y decoración: ni mármol ni granito, el material estrella para las mesadas de cocina

Características del cuarzo para las mesadas de cocina

Resistencia superior a golpes y rayaduras.

Cero porosidad, lo que lo hace intrínsecamente higiénico y altamente resistente a las manchas difíciles.

Versatilidad de diseño con acabados que imitan con sofisticación al mármol o al cemento, adaptándose a cualquier estilo.

Arquitectura y decoración cocina cuarzo 3 Cocina. El cuarzo se adapta a cualquier estilo.

Más allá de la mesada: otras tendencias clave en la cocina

El informe también subraya que la tendencia en la cocina para el 2026 será un espacio más grande, abierta y multifuncional. Se consolida la idea de integrar áreas de café o estaciones de trabajo en el diseño.

Con respecto a acabados y terrminaciones, el mate sustituye al brillo en todo tipo de pintura, aportando sofisticación. Los colores neutros (blancos, grises, beige) siguen dominando, aunque los tonos de inspiración natural, como el verde y el azul, ganan terreno.

Arquitectura y decoración cocina cuarzo 1 Los tonos de inspiración natural como el azul o el verde son también muy requeridos en la cocina.

Por último, la sostenibilidad -con colecciones de materiales reciclados- y la tecnología inteligente -desde electrodomésticos conectados hasta carga inalámbrica integrada- redefinen la cocina como un espacio saludable y completamente adaptado al futuro.