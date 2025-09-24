Arquitectura y decoración: los colores tendencia en 2026 para tu casa

Por otro lado, el ocre es un color suave con matices minerales, un guiño discreto pero claro al lujo de las casas de campo francesas más clásicas. La diseñadora Philippa Radon en una nota publicada por el sitio Para Ti lo describe como un "tono histórico" que evoca el mobiliario clásico y el arte europeo. Forma parte de una paleta que busca el equilibrio y la luminosidad.

Arquitectura y decoración: marrón y ocre son tendencia

Esta tendencia en colores se da también en pisos flotantes de alta gama, que asoman como tendencia para el 2026.

Juntos, el marrón y el ocre crean una dupla poderosa: el marrón brinda solidez, mientras que el ocre aporta calidez e ilumina, reflejando un nuevo concepto de lujo. Estos colores no solo marcan una tendencia; son una invitación a transformar el hogar en un refugio de calma y autenticidad.

Arquitectura y decoracion colores tendencia 2026 3 Ocres y marrón café para lograr ambientes calmos en casa.

Ya no se trata de colores estridentes, sino de tonos que transmiten bienestar y un sentido de pertenencia. Esta dupla no solo marca una tendencia; es una invitación a transformar el hogar en un refugio de calma y autenticidad. Los nuevos colores del año proponen un estilo de vida donde lo simple y lo auténtico ganan terreno.