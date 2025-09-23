Así se verá el futuro edificio más alto de América Latina

Este se convertirá en el edificio más alto de América Latina con sus 475 metros y 99 pisos. La construcción finalizará en 2026, redefiniendo el horizonte urbano y marcando un hito arquitectónico continental. A continuación te contaremos todos los detalles de esta genial construcción.

Un edificio de 99 pisos

La Torre Rise se alzará con sus impresionantes 475 metros de altura, distribuyidos en 99 pisos que albergarán una compleja mezcla de usos que incluye oficinas de última generación, amenidades exclusivas y áreas verdes integradas al diseño vertical. Esta configuración responde a las tendencias modernas de arquitectura sustentable y espacios de uso mixto que optimizan el aprovechamiento del suelo urbano.

edificio mexico
Con una fecha de finalización estimada para finales de 2026.

El diseño arquitectónico de la torre incorpora elementos innovadores que no solo buscan la funcionalidad, sino también la integración armónica con el entorno urbano de Monterrey. Las áreas verdes verticales y los espacios comunitarios forman parte de una visión integral que considera el bienestar de los usuarios y el impacto ambiental positivo en la ciudad.

La estructura está concebida para resistir las condiciones sísmicas de la región, incorporando tecnología de construcción de vanguardia y sistemas de seguridad que cumplen con los más altos estándares internacionales.

Progreso para México

La Torre Rise representa mucho más que un récord de altura; constituye un hito arquitectónico que posiciona a México en el mapa mundial de la construcción vertical. Este proyecto demuestra la capacidad técnica y financiera del país para desarrollar megaproyectos que compitan con las principales metrópolis globales.

rise mexico
Su construcción marca el inicio de una nueva era para el desarrollo urbano vertical.

El impacto económico del proyecto se extiende más allá de su construcción, ya que se espera que genere miles de empleos directos e indirectos, atraiga empresas multinacionales y consolide a Monterrey, México como un hub de negocios regional. La torre funcionará como un imán para inversiones extranjeras y nacionales, fortaleciendo la posición competitiva de la ciudad en el contexto latinoamericano.

Una vez completada, la Torre Rise no solo ostentará el título del edificio más alto de América Latina, sino que también se convertirá en un ícono turístico y arquitectónico que proyectará la imagen de modernidad y progreso de México hacia el mundo

