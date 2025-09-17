Inicio Mundo ejército
Insólito ataque

Un ex miembro del ejército de Estados Unidos chocó su auto contra un edificio del FBI

En un insólito ataque, un ex miembro del ejército estadounidense impactó su automóvil contra un edificio del FBI en la ciudad de Pittsburg, y aunque está identificado, no fue detenido

Daniel Bibiloni
Daniel Bibiloni
El conductor de un automóvil protagonizó una tensa situación al chocar contra la puerta de entrada del edificio del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, ern horas de la madrugada de este miércoles, y el sujeto, un ex miembro del ejército, aún no fue detendio.

El insólito incidente que ocasionó cierta alarma, ocurrió alrededor de las 2.40 de este miércoles y no hubo que lamentar heridos, informó el FBI.

El sospechoso, luego de impactar contra la puerta del edificio con un automóvil Toyota de color blanco, lanzó una bandera de Estados Unidos antes de abandonar el lugar, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Además se indicó a través de un comunicado que el incidente fue considerado “un ataque dirigido contra el FBI” y de acuerdo a la investigación, se trataría de un ex miembro del ejército estadounidense.

“Consideramos esto como un acto de terrorismo contra el FBI”, declaró Christopher Giordano, agente especial adjunto a cargo del FBI en Pittsburgh.

“Este fue un ataque dirigido a este edificio. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero vamos a agotar todas las capacidades que tenemos bajo la ley federal para encontrar, aprehender y procesar a este sujeto en toda la extensión de la ley”.

Giordano afirmó en declaraciones a la prensa que no tenía información sobre un motivo del ataque al edificio federal y aseguró que el FBI conocía al hombre, un ex miembro del ejército.

"Él vino aquí a la oficina del FBI hace unas semanas para presentar una queja que no tenía mucho sentido", comentó el agente.

Indicó también que las autoridades estaban buscando al atacante, mientras que los investigadores, incluido un equipo de desactivación de explosivos, estaban en la escena revisando el vehículo y que no se encontraron explosivos.

El agente a cargo del edificio, destacó que el coche parecía tener algún tipo de mensaje en una de las ventanas laterales, pero no dio más detalles.

“Es un delito federal y buscaremos el máximo procesamiento” para el sujeto, sostuvo Giordano.

