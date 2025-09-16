edificio japon Los trabajadores pueden acceder directamente a MY Shokudo, la cafetería y el salón del tercer piso

El ambicioso proyecto incluirá Torch Tower, proyectado para ser el edificio más alto de Japón con 390 metros cuando se complete en el año fiscal 2027; Torre Tokiwabashi; un Edificio de Subestación Eléctrica; un edificio de la Oficina de Alcantarillado y Abastecimiento de Agua; Parque de la antorcha de Tokio; y el parque Tokiwabashi.

Cuatro edificios en ruinas existentes están siendo demolidos y reemplazados en etapas junto con la renovación de la infraestructura urbana, incluidas las instalaciones eléctricas y de agua.

Diseño arquitectónico y concepto

Elevándose entre los edificios de uso mixto más altos alrededor de la estación de Tokio, la Torre Tokiwabashi es un centro de negocios de próxima generación que ofrece espacio de oficina de calidad que admite diversos estilos de trabajo e innovación al mismo tiempo que brinda un desempeño ambiental y de seguridad ante desastres excepcional.

La forma del edificio sugiere una cuchilla que abre el futuro, mientras que la sección superior está envuelta en una cuadrícula que crea profundidad y sombra, un diseño exterior adecuado para un centro de finanzas internacionales.

torre por dentro Las paredes de terrazo en el vestíbulo del segundo piso y en los pisos tercero, octavo y noveno presentan motivos inspirados en las paredes del castillo de Edo.

La rejilla bloquea la luz del sol de forma muy parecida a como lo hacen los kigoshi (celosía de madera) y las shoji (puertas corredizas cubiertas de papel) en la arquitectura tradicional japonesa, conectando suavemente los ambientes interior y exterior.

Este enfoque de diseño logra una síntesis única entre la modernidad tecnológica y las tradiciones arquitectónicas niponas, creando un edificio que respeta su contexto cultural mientras proyecta una imagen contemporánea hacia el futuro.