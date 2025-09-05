Club Med abre la temporada de nieve con descuentos y experiencias all inclusive

BeFunky-collage (17)

La fórmula Ski All Inclusive

El diferencial de Club Med está en su propuesta all inclusive de nieve, un formato que la marca impulsa desde 1956. Los paquetes incluyen pases y medios de elevación, clases grupales de esquí y snowboard para todos los niveles, gastronomía gourmet, barra libre de bebidas, clubes infantiles, espectáculos nocturnos y la comodidad del ski-in ski-out: salir del resort directamente a las pistas.

Para muchos viajeros argentinos, este modelo elimina complicaciones y gastos adicionales. Llegar, calzarse las botas y saber que todo está resuelto, desde las clases hasta las cenas, marca la diferencia frente a otros destinos donde cada servicio se paga por separado.

Mucho más que esquí

La experiencia no termina en la montaña. Cada resort ofrece après-ski con spa, yoga, piscinas climatizadas, paseos en trineo o raquetas, caminatas nórdicas y visitas a pueblos alpinos. Los afters temáticos y el entretenimiento para todas las edades refuerzan la idea de vacaciones sin estrés.

El viajero argentino en la mira

Con los años, el perfil del esquiador argentino cambió. Hoy se priorizan experiencias familiares, seguras y completas, donde los Kids Clubs permiten que los chicos —desde bebés hasta adolescentes— disfruten de actividades a medida, mientras los padres aprovechan las pistas o el spa.

Además, la sostenibilidad y la personalización ganaron peso en la elección. Resorts como Québec Charlevoix incorporan prácticas de reciclaje y energías limpias, mientras que en Japón la combinación entre nieve en polvo y cultura local atrae a un público más curioso y exigente.

Un clásico que sigue innovando

Con más de 70 resorts en 40 países y 75 años de historia, Club Med sigue liderando el segmento del turismo de lujo all inclusive. Para la temporada de nieve 2026 apuesta a un mix difícil de igualar: descuentos agresivos, destinos de renombre y la tranquilidad de tener todo incluido en una sola experiencia.

