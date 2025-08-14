El día en que un país de Asia venció a una potencia europea y frenó su modelo expansionista

Según la Enciclopedia Británica el conflicto comenzó con un ataque sorpresa japonés a la flota rusa en Port Arthur (Manchuria) que evidenció la superioridad estratégica y tecnológica de Japón. Las tropas japonesas desembarcaron y avanzaron sobre la península. Durante un año los rusos fueron sufriendo diferentes derrotas militares.

A lo largo de la guerra, Japón mostró no solo habilidad en combates navales y terrestres, sino también una organización militar eficiente y un fuerte sentido nacionalista que motivaba a sus soldados y población. La victoria japonesa culminó en la decisiva Batalla de Tsushima, donde la flota rusa fue prácticamente destruida, consolidando el triunfo japonés.

Guerra ruso japonesa (2) Se estima que 20.000 civiles chinos murieron durante la guerra, en gran parte a manos de las tropas rusas, que saquearon varias aldeas a su paso por Manchuria.

Consecuencias de la guerra entre Japón y Rusia

El resultado de esta guerra tuvo repercusiones internacionales profundas.

Para Rusia , la derrota significó un golpe al orgullo nacional y contribuyó a la inestabilidad interna que desembocaría en la Revolución de 1905.

, la derrota significó un golpe al orgullo nacional y contribuyó a la inestabilidad interna que desembocaría en la Revolución de 1905. A nivel global, la guerra demostró que las naciones asiáticas podían competir y vencer en el ámbito militar frente a los estados europeos, desafiando estereotipos raciales y políticos de la época.

Además, la victoria japonesa inspiró movimientos de independencia y modernización en otros países asiáticos, al mostrar que la combinación de reformas internas, tecnología moderna y estrategia militar podía superar a potencias tradicionales. La guerra también influyó en la política internacional, llevando a reconsiderar alianzas, estrategias y el equilibrio de poder en Asia y Europa.