Para qué sirve el gigantesco reactor de IMPSA que complicará el tránsito: terminará en la destilería de YPF

El colosal reactor que será trasladado desde IMPSA le permitirá a YPF realizar nuevas exportaciones. ¿Para qué sirve?

Luciano Carluccio
El traslado de este colosal reactor demorará entre 3 y 5 días en ir de IMPSA a YPF.

En los próximos días, se viene un megaoperativo que afectará el tránsito en distintos puntos del Gran Mendoza. En concreto, el objetivo es trasladar nada menos que el reactor más pesado del país que IMPSA fabricó para YPF. En este contexto, muchas personas se preguntan para qué sirve este colosal elemento.

El viaje comenzará el viernes por la madrugada, entre las 4 y las 5 de la mañana, y los expertos aseguran que el traslado hacia YPF puede durar entre 3 y 5 días.

El traslado del reactor de IMPSA comenzará este viernes por la madrugada

Para qué sirve el reactor que IMPSA fabricó para YPF

La fabricación del reactor HG-D-3501, de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura, estuvo a cargo de IMPSA y requirió soldaduras de última generación, en proceso que contó con más de 300 operarios de IMPSA y duró más de dos años.

Lo cierto es que este reactor terminará en la destilería de YPF con el objetivo de bajar el nivel de azufre en el gasoil. Esta iniciativa no es algo aleatorio, sino que responde al cumplimiento de una normativa a nivel nacional: se trata de la normativa ambiental Euro.

Este megaoperativo, que ocasionará complicaciones en el tránsito en algunos puntos del Gran Mendoza, ha tomado gran mediatización por la complejidad del traslado del gigantesco reactor.

Con este reactor, YPF podrá cumplir una de las tantas normativas internacionales

El desarrollo de este reactor será clave para la producción y exportación de combustible que YPF pretende hacer el próximo año. Con él, la empresa podrá cumplir con los requisitos de combustible amigable con el medio ambiente y tendría las puertas abiertas para realizar los envíos mencionados.

Cómo será el operativo de corte de tránsito y desvíos por el reactor de IMPSA

Por las dimensiones y peso de la carga, se realizarán desvíos de los puentes de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría.

Recién en intersección de ruta 40 con la Ruta Nacional 7, el camión tomará hacia el oeste, hasta la Ruta Provincial 84 en dirección a calle Brandsen. Finalmente, el ingreso programado será por puesto 7 de la Refinería YPF Luján de Cuyo.

Frente a todo ese trazado, ya se definió una serie de cortes y desvíos en el recorrido de la ruta 40. Será la segunda vez en 5 meses que se concreta un megaoperativo entre IMPSA e YPF desde marzo.

