Los dos países de Asia que se unen para desafiar la influencia de China

Por ejemplo, han mantenido conversaciones de seguridad conjuntas y han avanzado en acuerdos de transferencia de tecnología y en la interoperabilidad militar. Así mismo, India y Japón son miembros del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), una alianza informal que también incluye a Australia y Estados Unidos. El Quad busca promover un Indo-Pacífico libre y abierto, contrarrestando la creciente influencia de China en la región.

India y Japon Construyendo un equilibrio sostenible

Los dos países que conforman una alianza única

India y Japón mantienen una estrecha colaboración para impulsar proyectos de infraestructura clave en India, como el Corredor Económico India-Japón (JICA-India Industrial Corridor), la expansión del sistema ferroviario y la construcción de zonas industriales. Japón es uno de los principales inversionistas en India y aporta financiamiento, tecnología y experiencia en ingeniería para acelerar el desarrollo.

Este proyecto es esencial para estos dos países de Asia porque