El país con más submarinos nucleares: solo seis naciones en el mundo poseen esta tecnología

Valentina Araya
En un mundo marcado por tensiones crecientes y disputas estratégicas por el control marítimo, los submarinos de propulsión nuclear se han convertido en piezas clave para los países. Más allá de su capacidad ofensiva, representan una herramienta de disuasión, vigilancia y autonomía operativa.

Su silenciosa presencia bajo los océanos no solo redefine el equilibrio militar, sino que también refleja el nivel tecnológico y la influencia de las potencias que los poseen. Te contamos de qué país se trata y como está conformado el ranking de submarinos nucleares.

Estados Unidos lidera el mundo en poder naval gracias a su impresionante flota de submarinos de propulsión nuclear. Según datos de The Military Balance, cuenta con 66 unidades, muy por encima de otras potencias como Rusia o China. Estos submarinos, impulsados por reactores nucleares en lugar de motores diésel-eléctricos, no siempre transportan armamento nuclear, pero se usan con frecuencia para fines estratégicos.

Además, Estados Unidos continúa ampliando su influencia militar al vender submarinos a aliados como Australia en el marco del acuerdo Aukus, reforzando así la seguridad en la región Indo-Pacífico frente al avance militar de China.

Los países con más submarino nucleares

Los submarinos de propulsión nuclear son una pieza clave en la estrategia naval de las potencias mundiales, gracias a su capacidad para operar de forma silenciosa y prolongada bajo el agua. Actualmente, solo un puñado de países posee esta tecnología avanzada, el ranking quedaría de la siguiente manera según el Statista

  • Estados Unidos: 66 submarinos nucleares
  • Rusia: 30 submarinos nucleares
  • China: 12 submarinos nucleares
  • Reino Unido: 10 submarinos nucleares
  • Francia: 8 submarinos nucleares
  • India: 1 operativo, 1 en pruebas submarinos nucleares

La posesión de submarinos de propulsión nuclear es un claro indicador del poderío naval y tecnológico de una nación. Solo unas pocas potencias han logrado desarrollar y mantener estas avanzadas flotas, lo que les permite proyectar fuerza y asegurar su presencia estratégica en los océanos.

