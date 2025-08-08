En un mundo marcado por tensiones crecientes y disputas estratégicas por el control marítimo, los submarinos de propulsión nuclear se han convertido en piezas clave para los países. Más allá de su capacidad ofensiva, representan una herramienta de disuasión, vigilancia y autonomía operativa.
El país con más submarinos nucleares: solo seis naciones en el mundo poseen esta tecnología
