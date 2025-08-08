Su silenciosa presencia bajo los océanos no solo redefine el equilibrio militar, sino que también refleja el nivel tecnológico y la influencia de las potencias que los poseen. Te contamos de qué país se trata y como está conformado el ranking de submarinos nucleares.

Submarino.jpg

El país con más submarinos nucleares: solo seis naciones en el mundo poseen esta tecnología

Estados Unidos lidera el mundo en poder naval gracias a su impresionante flota de submarinos de propulsión nuclear. Según datos de The Military Balance, cuenta con 66 unidades, muy por encima de otras potencias como Rusia o China. Estos submarinos, impulsados por reactores nucleares en lugar de motores diésel-eléctricos, no siempre transportan armamento nuclear, pero se usan con frecuencia para fines estratégicos.