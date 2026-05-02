Fujimori

El único país de América Latina que tuvo un presidente de origen japonés: terminó exiliado en la nación asiática

Fujimori nació en Perú en 1938, hijo de inmigrantes japoneses que habían llegado décadas antes como parte de una ola migratoria hacia América Latina. Según registros históricos y académicos sobre migración japonesa en la región, estas comunidades se establecieron principalmente en países como Perú y Brasil, manteniendo lazos culturales con Japón.

Su ascenso político fue particularmente singular. Era un ingeniero y académico sin trayectoria partidaria que, en 1990, ganó las elecciones presidenciales en medio de una crisis económica severa y una escalada de violencia interna. Durante su gobierno, aplicó políticas económicas de ajuste que, de acuerdo con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lograron estabilizar la hiperinflación que afectaba en Perú.

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El fin de su mandato

Su administración es ampliamente documentada por haber enfrentado a grupos insurgentes como Sendero Luminoso, debilitando su capacidad operativa. Sin embargo, estos logros convivieron con decisiones altamente cuestionadas. En 1992, Fujimori llevó a cabo el llamado “autogolpe”, cerrando el Congreso y reorganizando el sistema judicial, un hecho registrado por diversas fuentes como un quiebre institucional.

A lo largo de los años, organismos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, documentaron casos de abusos y violaciones durante su mandato, además de una red de corrupción vinculada a su entorno más cercano. La crisis definitiva llegó en el año 2000, tras la difusión de videos que evidenciaban sobornos dentro del gobierno.

En ese contexto, Fujimori viajó a Asia y envió su renuncia desde el extranjero. El Congreso peruano, en lugar de aceptarla, lo destituyó por incapacidad moral. A partir de entonces, se instaló en Japón, país que le reconocía la ciudadanía por descendencia y que, según su legislación, no extradita a sus nacionales.

Años después, en 2005, fue detenido en Chile y posteriormente extraditado a Perú, donde fue juzgado y condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos, en procesos considerados históricos por su alcance. Fue condenado principalmente a 25 años de prisión en abril de 2009. Finalmente, falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años en Lima, Perú.