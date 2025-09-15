El país de América Latina con el edificio más alto: una construcción que desafía al mundo
Se trata de la Torre Obispado, ubicada en Monterrey, México, una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de América Latina y un símbolo de modernidad. Con una altura total de 305.3 metros y 64 pisos, este edificio integra oficinas, residencias, locales comerciales y una plataforma de observación, consolidando su rol como un hito urbano y arquitectónico de la región.
La idea de construir un edificio de estas dimensiones surgió para centralizar comercio, oficinas y servicios en un solo complejo urbano. El proyecto tomó forma en 2016 y, tras años de ingeniería avanzada, se completó oficialmente en 2020, posicionando a esta construcción como el edificio más alto de América Latina.
La estructura forma parte de un complejo mayor que incluye un centro comercial y otras torres, creando un nuevo referente urbano en la región y transformando el perfil arquitectónico de la ciudad.
Los edificios más altos del mundo
Además de su función como espacio comercial y residencial, la Torre Obispado es un atractivo turístico. Desde su plataforma de observación, los visitantes pueden contemplar la ciudad y la cordillera de los Andes, convirtiéndose en un ícono arquitectónico de América Latina y un referente en el mundo.
Más allá de esta construcción emblemática en América Latina, los edificios más altos del mundo son:
- Burj Khalifa, Dubái (828 metros), el edificio más alto del mundo.
- Shanghai Tower, China (632 metros), construcción emblemática en Shanghái.
- Abraj Al-Bait, Arabia Saudita (601 metros), rascacielos destacado en el mundo.
- Ping An Finance Center, China (599 metros), edificio icónico en Shenzhen.
- Lotte World Tower, Corea del Sur (555 metros), construcción residencial y comercial de referencia global.