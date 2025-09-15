El país de América Latina con el edificio más alto: una construcción que desafía al mundo

Se trata de la Torre Obispado, ubicada en Monterrey, México, una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de América Latina y un símbolo de modernidad. Con una altura total de 305.3 metros y 64 pisos, este edificio integra oficinas, residencias, locales comerciales y una plataforma de observación, consolidando su rol como un hito urbano y arquitectónico de la región.

La idea de construir un edificio de estas dimensiones surgió para centralizar comercio, oficinas y servicios en un solo complejo urbano. El proyecto tomó forma en 2016 y, tras años de ingeniería avanzada, se completó oficialmente en 2020, posicionando a esta construcción como el edificio más alto de América Latina.

La estructura forma parte de un complejo mayor que incluye un centro comercial y otras torres, creando un nuevo referente urbano en la región y transformando el perfil arquitectónico de la ciudad.

Además de su función como espacio comercial y residencial, la Torre Obispado es un atractivo turístico. Desde su plataforma de observación, los visitantes pueden contemplar la ciudad y la cordillera de los Andes, convirtiéndose en un ícono arquitectónico de América Latina y un referente en el mundo.

