El país de América Latina con el edificio más alto: una construcción que desafía al mundo

En América Latina, un edificio de 305,3 metros combina oficinas, residencias y comercios, destacándose como un referente arquitectónico mundial.

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Un gigante en América Latina: 305,3 metros que redefinen el skyline de la región.

En América Latina, un edificio se destaca por alcanzar una altura de 305,3 metros, equivalente a 64 pisos de un edificio convencional. Esta construcción combina oficinas, residencias y espacios comerciales, atrayendo diariamente a miles de personas que pueden disfrutar de vistas panorámicas desde sus niveles superiores.

Esta construcción representó un gran desafío arquitectónico y de ingeniería. Se utilizó concreto reforzado y acero estructural, con un diseño que garantiza estabilidad y seguridad frente a sismos y vientos fuertes. Gracias a su altura y solidez, se ha consolidado como el edificio más alto de la región y un referente destacado en América Latina y el mundo.

Torre Mexico
Arquitectura y modernidad: oficinas, residencias y comercios en un solo rascacielos.

Se trata de la Torre Obispado, ubicada en Monterrey, México, una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de América Latina y un símbolo de modernidad. Con una altura total de 305.3 metros y 64 pisos, este edificio integra oficinas, residencias, locales comerciales y una plataforma de observación, consolidando su rol como un hito urbano y arquitectónico de la región.

La idea de construir un edificio de estas dimensiones surgió para centralizar comercio, oficinas y servicios en un solo complejo urbano. El proyecto tomó forma en 2016 y, tras años de ingeniería avanzada, se completó oficialmente en 2020, posicionando a esta construcción como el edificio más alto de América Latina.

La estructura forma parte de un complejo mayor que incluye un centro comercial y otras torres, creando un nuevo referente urbano en la región y transformando el perfil arquitectónico de la ciudad.

Torre Mexico (1)
Vistas panorámicas únicas: miles de personas disfrutan de la ciudad desde sus pisos superiores.

Los edificios más altos del mundo

Además de su función como espacio comercial y residencial, la Torre Obispado es un atractivo turístico. Desde su plataforma de observación, los visitantes pueden contemplar la ciudad y la cordillera de los Andes, convirtiéndose en un ícono arquitectónico de América Latina y un referente en el mundo.

Más allá de esta construcción emblemática en América Latina, los edificios más altos del mundo son:

  • Burj Khalifa, Dubái (828 metros), el edificio más alto del mundo.
  • Shanghai Tower, China (632 metros), construcción emblemática en Shanghái.
  • Abraj Al-Bait, Arabia Saudita (601 metros), rascacielos destacado en el mundo.
  • Ping An Finance Center, China (599 metros), edificio icónico en Shenzhen.
  • Lotte World Tower, Corea del Sur (555 metros), construcción residencial y comercial de referencia global.

