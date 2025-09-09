Amazon compra parte de importante empresa: busca competir directamente contra Mercado Libre

La plataforma colombiana podrá ahora apalancar los servicios de computación en la nube de AWS, con los que ya colaboraba previamente. Además, tendrá acceso a la experiencia de Amazon en comercio electrónico y a su sofisticada infraestructura tecnológica. Esta combinación podría acelerar la expansión de Rappi y fortalecer su propuesta de valor frente a competidores locales.
La compra también refleja un cambio en la estrategia de Amazon para América Latina. En lugar de competir directamente desde cero, la empresa opta por aliarse con jugadores establecidos que ya dominan aspectos específicos del mercado. Rappi aporta velocidad de entrega y capilaridad en ciudades donde Amazon aún no tiene presencia física significativa.
México ya muestra los primeros frutos de esta colaboración. Los usuarios de Amazon Prime acceden a envíos gratuitos durante un año a través de Rappi, beneficio que podría extenderse a otros países donde ambas compañías operan. Esta sinergia permite a Amazon ofrecer entregas más rápidas sin invertir masivamente en infraestructura propia.
El contexto financiero de Rappi
Rappi es una startup colombiana que se expandió por toda la región.
Rappi atraviesa un momento particular en su desarrollo corporativo. La empresa fundada en 2015 alcanzó una valuación de 5.250 millones de dólares en 2021, respaldada por inversores de peso como SoftBank, Sequoia Capital y T. Rowe Price. Su CEO y cofundador, Simón Borrero, adelantó planes para una posible salida a bolsa en 2025, probablemente en Nueva York.
Recientemente, la plataforma obtuvo un préstamo de 100 millones de dólares del Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners, el mayor financiamiento de deuda en su historia. Estos fondos están destinados a refinanciar pasivos y reforzar el capital de trabajo, en un contexto donde las startups latinoamericanas enfrentan mayor dificultad para acceder a capital de riesgo.
La compra de Amazon llega en un momento estratégico para ambas partes. Rappi necesita consolidar su posición financiera y acelerar su crecimiento, mientras que Amazon busca alternativas para competir efectivamente contra Mercado Libre sin los costos y riesgos de una expansión orgánica completa. La timing de la operación sugiere que ambas compañías vieron una ventana de oportunidad que no querían desaprovechar.