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Yacopini presentó el nuevo Chevrolet Sonic y realizó una adjudicación en vivo

Yacopini Motors S.A dedicó una jornada para clientes y amigos donde tuvieron el privilegio de ver por primera vez y disfrutar el nuevo modelo Chevrolet Sonic y además, la oportunidad para acceder al mismo

Lucas Castro
Por Lucas Castro
Las autoridades de Chevrolet Mendoza y a nivel nacional acompañados por el equipo de Yacopini Motors.

Las autoridades de Chevrolet Mendoza y a nivel nacional acompañados por el equipo de Yacopini Motors.

Este viernes Yacopini recibió a las autoridades de Chevrolet a nivel nacional, además de clientes e interesados, para la presentación del nuevo modelo Sonic, con una estética SUV coupé, que cuenta con faros full LED, luces traseras con firma exclusiva, parrilla frontal con identidad propia, llantas de aleación de 17”. Posee, además, un sistema avanzado de asistencia al conductor que integra tecnologías inteligentes para ayudarte a estar protegido en todo momento gracias a su innovación tecnológica, así lo explicaban Sergio Montanaro (Gerente general de Yacopini Motors) y Martín Llambí (presidente Plan Chevrolet).

sergio montanaro yacopini
Sergio Montanaro, gerente general de Yacopini, dando las palabras inaugurales.

Sergio Montanaro, gerente general de Yacopini, dando las palabras inaugurales.

El segundo foco del evento estuvo puesto en el acto de adjudicación que realizó en vivo el equipo de Yacopini junto a un escribano, para garantizar la transparencia del mismo, una instancia que permitió que más de 8 familias accedan a su 0km, algunos de ellos incorporando este nuevo modelo que se presentaba. Desde la empresa se remarcaron las distintas instancias para acceder a un plan y la flexibilidad que poseen para que cada cliente pueda elegir como avanzar con su plan.

Las familias ganadoras de la noche
Las familias ganadoras de la noche.

Las familias ganadoras de la noche.

Este evento brindó la posibilidad de obtener algunos beneficios para quienes esa noche, se sumen a la presentación de este nuevo modelo de Chevrolet, tales como: patentamiento sin cargo (para quienes ganaron la licitación o sorteo) y camisetas oficiales de la Selección Argentina, en la previa del Mundial 2026.

El nuevo modelo Chevrolet SONIC
El nuevo modelo Chevrolet SONIC.

El nuevo modelo Chevrolet SONIC.

Un evento dedicado a los “miembros de la familia” Chevrolet y potenciales interesados en acceder a un vehículo dentro del mundo Yacopini, sin dudas, el primer paso para acceder al cero kilómetro, con garantías y comodidades que se adaptan a la economía de cada cliente.

Los sociales del evento

Gabriela Catalfam, Allegra y Emmanuel Prospite
Gabriela Catalfam, Allegra y Emmanuel Prospite.

Gabriela Catalfam, Allegra y Emmanuel Prospite.

Leonardo Lecea (gerente plan Chevrolet) Javier Costanza y Rodolfo Torres
Leonardo Lecea, Javier Costanza y Rodolfo Torres.

Leonardo Lecea, Javier Costanza y Rodolfo Torres.

Isabel Azor, Roben Montaña y Enrique Sánchez Pelaez
Isabel Azor, Roben Montaña y Enrique Sánchez Pelaez.

Isabel Azor, Roben Montaña y Enrique Sánchez Pelaez.

Claudia Oro y Ticiana Iriarte
Claudia Oro y Ticiana Iriarte.

Claudia Oro y Ticiana Iriarte.

Germán Alibrando y Paula Martínez
Germán Alibrando y Paula Martínez.

Germán Alibrando y Paula Martínez.

Renzo Prospite junto a Gabriela Catalfamo
Renzo Prospite junto a Gabriela Catalfamo.

Renzo Prospite junto a Gabriela Catalfamo.

Macarena De vita y Marilina Reinoso
Macarena De Vita y Marilina Reinoso.

Macarena De Vita y Marilina Reinoso.

Fanáticos de Chevrolet Marcia Villegas, Marina Consoli, Carlos Yorlano y Juan Giulani
Fanáticos de Chevrolet: Marcia Villegas, Marina Consoli, Carlos Yorlano y Juan Giulani.

Fanáticos de Chevrolet: Marcia Villegas, Marina Consoli, Carlos Yorlano y Juan Giulani.

Verónica Quiroga y Pamela Giacomelli
Verónica Quiroga y Pamela Giacomelli.

Verónica Quiroga y Pamela Giacomelli.

Rodrigo Canuto Di Nasso, Juan Manuel Cortez y Graciela Sallanca
Café de por medio: Rodrigo Canuto Di Nasso, Juan Manuel Cortez y Graciela Sallanca.

Café de por medio: Rodrigo Canuto Di Nasso, Juan Manuel Cortez y Graciela Sallanca.

Martín Borsellino y Carina González
Martín Borsellino y Carina González.

Martín Borsellino y Carina González.

Mercedes Reyes y Gonzalo Grieco
Mercedes Reyes y Gonzalo Grieco.

Mercedes Reyes y Gonzalo Grieco.

Leonardo Lecea (gte plan Chevrolet) , Oscar Brito, Alejandro Corsino, Oscar Anuciata y Andrés Riofrio
El gerente de plan Chevrolet, Leonardo Lecea, Oscar Brito, Alejandro Corsino, Oscar Anuciata y Andrés Riofrio.

El gerente de plan Chevrolet, Leonardo Lecea, Oscar Brito, Alejandro Corsino, Oscar Anuciata y Andrés Riofrio.

Abril Robles, Paulina Ceretti y Rosario Robles chevrolet
Abril Robles, Paulina Ceretti y Rosario Robles.

Abril Robles, Paulina Ceretti y Rosario Robles.

Johana Morales y Nicolás Estevez chevrolet
Johana Morales y Nicolás Estévez.

Johana Morales y Nicolás Estévez.

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