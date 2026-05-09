Este viernes Yacopini recibió a las autoridades de Chevrolet a nivel nacional, además de clientes e interesados, para la presentación del nuevo modelo Sonic, con una estética SUV coupé, que cuenta con faros full LED, luces traseras con firma exclusiva, parrilla frontal con identidad propia, llantas de aleación de 17”. Posee, además, un sistema avanzado de asistencia al conductor que integra tecnologías inteligentes para ayudarte a estar protegido en todo momento gracias a su innovación tecnológica, así lo explicaban Sergio Montanaro (Gerente general de Yacopini Motors) y Martín Llambí (presidente Plan Chevrolet).
Yacopini presentó el nuevo Chevrolet Sonic y realizó una adjudicación en vivo
Yacopini Motors S.A dedicó una jornada para clientes y amigos donde tuvieron el privilegio de ver por primera vez y disfrutar el nuevo modelo Chevrolet Sonic y además, la oportunidad para acceder al mismo
El segundo foco del evento estuvo puesto en el acto de adjudicación que realizó en vivo el equipo de Yacopini junto a un escribano, para garantizar la transparencia del mismo, una instancia que permitió que más de 8 familias accedan a su 0km, algunos de ellos incorporando este nuevo modelo que se presentaba. Desde la empresa se remarcaron las distintas instancias para acceder a un plan y la flexibilidad que poseen para que cada cliente pueda elegir como avanzar con su plan.
Este evento brindó la posibilidad de obtener algunos beneficios para quienes esa noche, se sumen a la presentación de este nuevo modelo de Chevrolet, tales como: patentamiento sin cargo (para quienes ganaron la licitación o sorteo) y camisetas oficiales de la Selección Argentina, en la previa del Mundial 2026.
Un evento dedicado a los “miembros de la familia” Chevrolet y potenciales interesados en acceder a un vehículo dentro del mundo Yacopini, sin dudas, el primer paso para acceder al cero kilómetro, con garantías y comodidades que se adaptan a la economía de cada cliente.