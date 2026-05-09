Yacopini presentó el nuevo Chevrolet Sonic y realizó una adjudicación en vivo

Las familias ganadoras de la noche Las familias ganadoras de la noche.

Este evento brindó la posibilidad de obtener algunos beneficios para quienes esa noche, se sumen a la presentación de este nuevo modelo de Chevrolet, tales como: patentamiento sin cargo (para quienes ganaron la licitación o sorteo) y camisetas oficiales de la Selección Argentina, en la previa del Mundial 2026.

El nuevo modelo Chevrolet SONIC El nuevo modelo Chevrolet SONIC.

Un evento dedicado a los “miembros de la familia” Chevrolet y potenciales interesados en acceder a un vehículo dentro del mundo Yacopini, sin dudas, el primer paso para acceder al cero kilómetro, con garantías y comodidades que se adaptan a la economía de cada cliente.

Los sociales del evento

Gabriela Catalfam, Allegra y Emmanuel Prospite Gabriela Catalfam, Allegra y Emmanuel Prospite.

Leonardo Lecea (gerente plan Chevrolet) Javier Costanza y Rodolfo Torres Leonardo Lecea, Javier Costanza y Rodolfo Torres.

Isabel Azor, Roben Montaña y Enrique Sánchez Pelaez Isabel Azor, Roben Montaña y Enrique Sánchez Pelaez.

Claudia Oro y Ticiana Iriarte Claudia Oro y Ticiana Iriarte.

Germán Alibrando y Paula Martínez Germán Alibrando y Paula Martínez.

Renzo Prospite junto a Gabriela Catalfamo Renzo Prospite junto a Gabriela Catalfamo.

Macarena De vita y Marilina Reinoso Macarena De Vita y Marilina Reinoso.

Fanáticos de Chevrolet Marcia Villegas, Marina Consoli, Carlos Yorlano y Juan Giulani Fanáticos de Chevrolet: Marcia Villegas, Marina Consoli, Carlos Yorlano y Juan Giulani.

Verónica Quiroga y Pamela Giacomelli Verónica Quiroga y Pamela Giacomelli.

Rodrigo Canuto Di Nasso, Juan Manuel Cortez y Graciela Sallanca Café de por medio: Rodrigo Canuto Di Nasso, Juan Manuel Cortez y Graciela Sallanca.

Martín Borsellino y Carina González Martín Borsellino y Carina González.

Mercedes Reyes y Gonzalo Grieco Mercedes Reyes y Gonzalo Grieco.

Leonardo Lecea (gte plan Chevrolet) , Oscar Brito, Alejandro Corsino, Oscar Anuciata y Andrés Riofrio El gerente de plan Chevrolet, Leonardo Lecea, Oscar Brito, Alejandro Corsino, Oscar Anuciata y Andrés Riofrio.

Abril Robles, Paulina Ceretti y Rosario Robles chevrolet Abril Robles, Paulina Ceretti y Rosario Robles.