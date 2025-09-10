Inicio Sociedad América Latina
El país de América Latina con la empresa mejor valorada: 93.250 millones de dólares en 18 países del mundo

En la región de América Latina una empresa destaca por ser la más valorada de la región, siendo un referente de inversión y expansión para el mundo

Por Valentina Araya [email protected]
El desarrollo de empresas es vital para la región de América Latina, estas impulsan el crecimiento económico al satisfacer necesidades, generar empleo y atraer inversiones, además, fomentan la innovación y el emprendimiento. Varias de ellas impactan más allá de lo regional y son vista como líderes en el mundo.

Tras 25 años una empresa de América Latina ha logrado posicionarse en 18 países y ser la más valorada de la región. Lo que comenzó como un sueño de 4 emprendedores hoy mueve millones de dólares, genera miles de empleos e impacta económicamente en el mundo, te contamos de que se trata.

La única empresa de Latinoamérica que ha estado en el top 100 del ranking mundial Kantar BrandZ

Según datos actualizados al 5 de septiembre de 2025, la empresa de América Latina más valiosa es Mercado Libre (MELI), con una capitalización de mercado de aproximadamente 93.250 millones de dólares, según FORBES

Este gigante argentino del comercio electrónico y los servicios financieros ha consolidado su liderazgo en toda América Latina, destacándose en sectores como el comercio electrónico, los pagos digitales y la logística integrada. Su crecimiento ha sido impulsado por una sólida expansión en Argentina, Brasil y México, donde ha invertido significativamente en infraestructura y tecnología. Además, en 2025, Mercado Libre fue reconocida como una de las 100 empresas más influyentes del mundo por la revista TIME

Las empresas mejor valorada de América Latina

Por otro lado, Petrobras (PBR), la empresa estatal brasileña de energía, ocupa una posición destacada en el sector energético de América Latina. Aunque Petrobras mantiene su relevancia en el sector energético, empresas como Mercado Libre han superado su capitalización de mercado, reflejando una transformación en el panorama empresarial latinoamericano hacia sectores tecnológicos y digitales.

Ranking de empresas más valiosas de América Latina son:

  • Mercado Libre: 93.250 millones de dólares
  • Petrobras: 87.386 millones de dólares
  • Walmart México: 58.149 millones de dólares
  • Itaú: 56.649 millones de dólares
  • NU: 55.170 millones de dólares
  • América Móvil: 50.657 millones de dólares

La empresa más valorada de América Latina: vale 93.250 millones de dólares y está en 18 países del mundo

