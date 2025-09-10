El país de América Latina con la empresa mejor valorada: 93.250 millones de dólares en 18 países del mundo

Este gigante argentino del comercio electrónico y los servicios financieros ha consolidado su liderazgo en toda América Latina, destacándose en sectores como el comercio electrónico, los pagos digitales y la logística integrada. Su crecimiento ha sido impulsado por una sólida expansión en Argentina, Brasil y México, donde ha invertido significativamente en infraestructura y tecnología. Además, en 2025, Mercado Libre fue reconocida como una de las 100 empresas más influyentes del mundo por la revista TIME

Mercado Libre La plataforma nació en 1999, un momento donde la penetración de internet en América Latina era del 5% y la gente desconfiaba de las compras online

Las empresas mejor valorada de América Latina

Por otro lado, Petrobras (PBR), la empresa estatal brasileña de energía, ocupa una posición destacada en el sector energético de América Latina. Aunque Petrobras mantiene su relevancia en el sector energético, empresas como Mercado Libre han superado su capitalización de mercado, reflejando una transformación en el panorama empresarial latinoamericano hacia sectores tecnológicos y digitales.

Ranking de empresas más valiosas de América Latina son:

Mercado Libre: 93.250 millones de dólares

Petrobras: 87.386 millones de dólares

Walmart México: 58.149 millones de dólares

Itaú: 56.649 millones de dólares

NU: 55.170 millones de dólares

América Móvil: 50.657 millones de dólares

La empresa más valorada de América Latina: vale 93.250 millones de dólares y está en 18 países del mundo