Estos proyectos están diversificados por país, históricamente concentrados en Brasil, pero en la última década cada vez más en México y Argentina, y por sector, antes concentrados en energía, pero más recientemente en transporte. En 2024, los proyectos en energías renovables representaron el 52,73%. Cinco empresas chinas: China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, China Railway Construction Corporation, State Grid Corporation y China National Petroleum Corporation; realizaron 90 proyectos de infraestructura en la región entre 2005 y 2024, por más de u$s 60.000 millones y generando 426.000 empleos.

En América Latina y el Caribe, la presencia de China, especialmente en materia de infraestructura, ha sido espectacular y muy dinámica en la última década. El Plan de Acción Conjunto China-CELAC para la Cooperación en Áreas Clave (2025-2027) también enfatiza la importancia de la infraestructura de transporte, en particular de nuevas rutas aéreas, ferrocarriles y puertos, basados en acuerdos de hermanamiento entre ciudades de la región y de China.

El análisis de proyectos específicos en distintos países y territorios permite dimensionar aún más el impacto de estos esfuerzos bilaterales. La renovación del metro de Ciudad de México, por ejemplo, mejora la calidad de vida diaria de millones de usuarios cada año. El Estadio Nacional de Costa Rica, construido en 2009, ha permitido a millones de aficionados al fútbol participar en eventos deportivos. Proyectos de infraestructura en Brasil y Ecuador están impactando el uso cotidiano de energía de cientos de millones de latinoamericanos.

Existen además decenas de proyectos más pequeños, mucho menos conocidos que los de gran escala: el dragado de puertos en Montevideo, o la nueva infraestructura ferroviaria en Buenos Aires. Todos ellos están mejorando sustancialmente la calidad de vida en la región. En países como México, los proyectos chinos de energía renovable también están actuando como catalizadores de la transición energética.

La BRI de China ha creado oportunidades sustanciales, incluyendo intercambios entre personas en la región. En el futuro serán necesarias más opciones de calidad y una modernización de los proyectos de infraestructura chinos en la región.

El autor es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Centro de Estudios China-México de la misma universidad. Esta es una versión traducida y abreviada de un artículo publicado en China Daily. Las opiniones no reflejan necesariamente la postura de China Daily.