La IDG continúa ofreciendo resultados tangibles al mundo

C-Star es uno de los más de 1.800 programas del Fondo de Proyectos de Desarrollo Global, una plataforma práctica de implementación en el marco de la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG).

Este año marca el quinto aniversario de la iniciativa. En septiembre de 2021, el presidente Xi Jinping presentó la iniciativa durante el 76º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces, la IDG ha proporcionado gradualmente un marco práctico para renovar la cooperación global en torno al desarrollo compartido y ha ampliado sus aportes.

En 2022, China fortaleció el Fondo de Desarrollo Global y Cooperación Sur-Sur y aumentó su financiamiento total a 4.000 millones de dólares.

Hasta la fecha, la IDG ha movilizado más de 23.000 millones de dólares y ha puesto en marcha más de 1.800 proyectos de cooperación en el marco de la iniciativa.

A través del Fondo para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur, China ha trabajado con más de 20 organizaciones internacionales para ejecutar más de 100 proyectos trilaterales en más de 50 países.

El Grupo de Amigos de la IDG, establecido en 2022, ya cuenta con más de 80 países miembros.

Desde la cooperación tecnológica hasta el fortalecimiento de capacidades, desde la reducción de la pobreza y la educación hasta la economía digital, desde el arroz de alto rendimiento hasta el procesamiento basado en hongos, y desde la nutrición y salud infantil hasta el empoderamiento económico de las mujeres, la cooperación de la IDG ha aportado beneficios tangibles y ha fortalecido las capacidades de desarrollo local, señalaron observadores.

Zhou Taidong, subdirector del Centro para el Conocimiento Internacional sobre Desarrollo, afirmó que, mediante proyectos concretos como C-Star en el marco de la IDG, China busca transformar su propia experiencia de desarrollo en un bien público global. “Esto demuestra la actitud responsable de China hacia el beneficio del mundo entero”.

Karin Costa Vazquez, investigadora principal no residente en el Centro para China y la Globalización, afirmó que la iniciativa también creó espacio para una interacción más constructiva con las preocupaciones del Sur Global. En comparación con los marcos tradicionales de desarrollo, la cooperación alineada con la IDG tiende a ser menos pesada en términos procedimentales y más receptiva a las prioridades definidas por los gobiernos.

Por ZHOU JIN