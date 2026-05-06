El lago de cráter Tianchi es un paraíso natural de ensueño

A una altitud de 2.189 metros, Tianchi ofrece paisajes distintos en las cuatro estaciones, pero se dice que los visitantes solo pueden contemplar su vista completamente despejada y azul zafiro durante unos 50 días al año.

Permanece congelado durante siete meses a partir de diciembre, con el viento arrastrando partículas de nieve a través del cráter volcánico.

Durante la temporada inicial de deshielo, el hielo transparente y el agua azul zafiro emergen gradualmente, ofreciendo una vista excepcional y sobrecogedora antes de que el hielo se derrita por completo en verano, la temporada turística más concurrida de la montaña Changbai.

Los visitantes pueden tomar el autobús lanzadera hacia Tianchi desde la ladera norte y disfrutar de numerosos puntos panorámicos. La ladera oeste ofrece impresionantes vistas panorámicas del lago, aunque para llegar es necesario subir más de 1.400 escalones.

Tianchi no es el único atractivo de la montaña. Si el acceso al lago se encuentra cerrado debido al mal clima, hay otros sitios que los visitantes pueden conocer.

Cerca de allí se encuentra la cascada Changbai, de 68 metros de altura. Su aspecto cambia completamente según la estación: una cascada caudalosa en verano y un impresionante muro de hielo en invierno.

Otra actividad viral es el rafting por el río, especialmente en invierno, cuando la nieve y la escarcha cubren ambas orillas.

Por XU LIN y LIU MINGTAI.