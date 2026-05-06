La última tecnología de consumo ocupa el centro de la escena

En otro estand, un robot de IA especializado en diseño de interiores, de la empresa china Manycore Tech Inc, atendió una petición verbal: “Diseña un estilo nórdico para mi sala de estar”. En pocos segundos, el dispositivo mostró en pantalla un plan completo de renovación.

También se dio a conocer la primera silla de bienestar con IA y “cinco sentidos” del mundo, desarrollada por la empresa singapurense OSIM. Los asistentes hicieron fila para probarla, ya que el dispositivo estimula el tacto, la vista, el oído, el olfato e incluso el gusto para ofrecer una experiencia de relajación corporal completa impulsada por IA.

Cerca de allí se exhibió el robot inteligente de compañía de quinta generación “Xiao Bao”, destinado al cuidado de adultos mayores.

Luo Yuenan, ingeniero de mantenimiento de la desarrolladora Fubao Robot, explicó que Xiao Bao monitorea la presión arterial, la glucemia, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, además de ofrecer recordatorios de medicación, consultas médicas impulsadas por IA, control inteligente del hogar e incluso conexión con servicios hospitalarios en línea.

p3-expo-3 Un estudiante internacional interactúa con un perro robótico durante la exposición. WANG CHENGLONG / PARA CHINA DAILY.

“Los adultos mayores pueden consultar a profesionales sanitarios y gestionar su tratamiento sin salir de sus casas”, señaló Luo.

La exposición, celebrada del 13 al 18 de abril, fue el primer gran evento internacional desde que Hainan puso en marcha operaciones aduaneras independientes en toda la isla a fines del año pasado. Atrajo a más de 3.400 marcas de más de 60 países y regiones, y los expositores internacionales representaron dos tercios del total, un aumento del 20% respecto de la edición anterior.

William Huang, socio gerente de EY China South, destacó que el valor de esta plataforma ferial y las oportunidades del mercado chino son los principales factores que atraen a los expositores.

p3-expo-4 Expositores promocionan productos de Malasia mediante una transmisión en vivo. GAO JING / XINHUA.

“En los últimos seis años hemos visto cómo la escala de la exposición ha seguido expandiéndose y cómo los escenarios de consumo se han vuelto más variados e inteligentes. Vehículos conectados, dispositivos domésticos inteligentes, gafas con IA y robots inteligentes han tenido una presencia notable esta temporada”, comentó Huang.

“La atención del mercado ha pasado de las consultas iniciales sobre políticas a planes de desarrollo a largo plazo, como la implantación de cadenas industriales en Hainan”, agregó.

p3-expo-5 Una corona dorada se exhibe en el estand de la joyería Lao Feng Xiang. WANG CHENGLONG / PARA CHINA DAILY.

Más de 200 nuevos productos fueron lanzados en esta edición, el doble que el año pasado.

Con un número creciente de marcas internacionales y compradores globales reunidos en Hainan, la exposición ha evolucionado de una simple plataforma de exhibición a un centro de comercio e inversión. Tal como afirmaron los expertos, refleja el firme compromiso de China con la ampliación de una apertura de alto nivel y actúa como un puente que conecta el país asiático con el resto del mundo.

Por MA SI y CHEN BOWEN.