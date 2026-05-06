La parrilla se suma a la formación laboral

Pero su carrera pronto encontró un techo. “Sin control sobre el producto en sí, es difícil sostener el crecimiento”, afirmó.

Para cerrar esa brecha, Xu planea inscribirse este año en el Colegio de Barbacoa de Yueyang. Lo que lo atrae no es solo aprender técnicas de parrilla, sino también la promesa de una formación integral, desde gestión de la cadena de suministro y control de costos hasta creación de marcas y experiencia del cliente.

“Esto es mucho más que enseñar a los estudiantes a hacer parrilla”, dijo Qiao Binbin, secretario general de la Asociación de Barbacoa de Yueyang, uno de los principales operadores de esta institución. “Nuestro objetivo es formar estudiantes que comprendan todo el ecosistema empresarial”.

En Yueyang, la industria de la parrilla es un pilar de la economía local, con más de 2.000 establecimientos y una producción anual que supera los 2.000 millones de yuanes (u$s 293,1 millones), según datos de la asociación.

p2-vocational education-2 Los pequeños pinchos de carne al estilo Yueyang son conocidos por sus características distintivas: frescos, aromáticos, tiernos y picantes. PARA USO DE CHINA DAILY.

Jiang Zongfu, vicepresidente de la Universidad Abierta de Yueyang, explicó que el colegio fue creado conjuntamente en julio de 2025 por la universidad, la asociación local de parrilla y socios de la industria. La elección del sector no fue casual: además de impulsar la economía nocturna y el turismo de la ciudad, existe una necesidad urgente de mayor profesionalización.

“Muchos trabajadores quieren expandirse más allá de Hunan e incluso al extranjero”, dijo Jiang. “Pero para lograrlo, necesitan transformar la experiencia práctica en conocimiento sistemático y pasar de trabajadores comunes a profesionales”.

En toda China han surgido cada vez más instituciones vocacionales especializadas en respuesta tanto a las necesidades de las empresas locales como a las orientaciones de la política nacional. Entre ellas figuran un colegio de la industria del cangrejo de río en Qianjiang, provincia de Hubei; un colegio de fideos picantes en Yibin, provincia de Sichuan; y un colegio de luosifen, fideos de arroz con caracol picantes, en Liuzhou, región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi.

El auge de las escuelas vocacionales especializadas está estrechamente vinculado con la expansión y reestructuración del sistema de educación profesional de China durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025).

Durante una conferencia de prensa de la Oficina de Información del Consejo de Estado en septiembre de 2025, Xiong Sihao, viceministro de Educación, afirmó que China construyó el sistema de educación vocacional más grande del mundo, con más de 34 millones de estudiantes matriculados en más de 10.000 instituciones, incluidas escuelas secundarias técnicas, colegios vocacionales superiores e instituciones de grado universitario, que abarcan casi todos los sectores de la economía.

En el mismo período, las autoridades ajustaron las estructuras de los programas para alinearlos mejor con la modernización industrial. Cerca de la mitad de las nuevas carreras añadidas se concentran actualmente en campos de ingeniería y tecnología, mientras que se introducen o actualizan constantemente nuevos programas para responder a la evolución de la demanda del mercado.

Por HE CHUN, LIU KUN y ZHENG JINRAN.