Programación de la primera jornada de la Feria del Libro de Mendoza 2025

feria del libro jornada 1 Programación de la primera jornada.

Festival Circo Le Parc

Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una gran variedad de programaciones culturales.

Además, el Festival de Circo Le Parc presentará la carpa “Museo del Circo”. Esta actividad es impulsada por un colectivo de artistas integrado por Pocamosca, Circo Getulio, DJ Josse y La Nonna Productora Artística.

festival del circo en la feria del libro Festival Circo Le Parc ofrecerá su espectáculo. Foto: Subsecretaría de Cultura

La iniciativa está diseñada para que el público pueda disfrutar del recorrido por la Feria del Libro y cerrar la jornada con un espectáculo circense. De lunes a viernes habrá funciones escolares (con inscripción previa) y para público en general a las 10.30 y 15.30. Entradas: $2.000 por niñ@ (adultos acompañantes sin costo).

Sábados: funciones a las 17, 19 y 21. Domingos: funciones a las 17 y 19. Entradas: $2.000 niñ@s, $3.000 adultos. Se pueden adquirir directamente en la carpa “Museo del Circo”.

Por otra parte, desde el 26 de septiembre al 4 de octubre, la fiesta de las letras llega a San Rafael, San Martín, San Carlos, Santa Rosa y General Alvear con una agenda que combina presentaciones literarias, espectáculos teatrales, talleres, intervenciones artísticas y shows musicales.