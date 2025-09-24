Inicio Sociedad Feria del libro
En el Le Parc

Programación de la primera jornada de la Feria del Libro de Mendoza 2025

Para este jueves está previsto el comienzo de la Feria del Libro 2025. En la jornada de apertura se destaca la presencia de Eduardo Sacheri

Por UNO
Eduardo Sacheri presentará su nuevo libro este jueves a las 20.30.

Foto: Redes sociales Eduardo Sacheri

Está todo listo para que comience la Feria del Libro de Mendoza 20225. Será desde este jueves 25 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre. Esta edición será dedica al historietista mendocino Juan Giménez, fallecido en 2020 a los 82 años, durante la pandemia del Covid.

La sede central será en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén. Además, llegará a distintos departamentos de la provincia como San Martín, San Carlos, San Rafael, Santa Rosa y General Alvear.

En la jornada de apertura sobresale la actividad que desde las 20.30 desarrollará el escritor, docente, historiador y guionista Eduardo Sacheri. Presentará su último libro "Demasiado lejos".

feria del libro jornada 1
Programación de la primera jornada.

Festival Circo Le Parc

Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una gran variedad de programaciones culturales.

Además, el Festival de Circo Le Parc presentará la carpa “Museo del Circo”. Esta actividad es impulsada por un colectivo de artistas integrado por Pocamosca, Circo Getulio, DJ Josse y La Nonna Productora Artística.

festival del circo en la feria del libro
Festival Circo Le Parc ofrecer&aacute; su espect&aacute;culo.

La iniciativa está diseñada para que el público pueda disfrutar del recorrido por la Feria del Libro y cerrar la jornada con un espectáculo circense. De lunes a viernes habrá funciones escolares (con inscripción previa) y para público en general a las 10.30 y 15.30. Entradas: $2.000 por niñ@ (adultos acompañantes sin costo).

Sábados: funciones a las 17, 19 y 21. Domingos: funciones a las 17 y 19. Entradas: $2.000 niñ@s, $3.000 adultos. Se pueden adquirir directamente en la carpa “Museo del Circo”.

Por otra parte, desde el 26 de septiembre al 4 de octubre, la fiesta de las letras llega a San Rafael, San Martín, San Carlos, Santa Rosa y General Alvear con una agenda que combina presentaciones literarias, espectáculos teatrales, talleres, intervenciones artísticas y shows musicales.

