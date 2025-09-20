La Feria del Libro 2025 contará con Sacheri, Rocambole, Caparrós y Sasturain, entre otros famosos

La sede central será el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, pero también habrá actividades de San Rafael, San Carlos, Santa Rosa, General Alvear y San Martín.

Homenaje al historietista Juan Giménez

La Feria del Libro 25 estará dedicada al reconocido historietista Juan Giménez, fallecido en 2020 a los 82 años, tras contraer Covid-19. Es considerado una verdadera leyenda para la provincia, creador de mundos fantásticos.

Giménez se convirtió el 2 de abril de ese año en la tercera víctima fatal por coronavirus en Mendoza. El artista descubrió de pequeño su vocación por el dibujo y el arte. En sus comienzos profesionales trabajó en varias agencias de publicidad. En 1976 realizó la historieta bélica As de pique con el guionista Ricardo Barreiro.

A finales de los años setenta se mudó a Europa, comenzando a dibujar para editoriales de historietas. En 1979 publicó Estrella Negra, su primer álbum en color. Luego publicó Basura, Cuestión de tiempo -de cuyo guión también era autor- El Cuarto Poder, Leo Roa y Juego Eterno.

Residió en Sitges, España, donde colaboraba con el guionista Alejandro Jodorowsky en la serie La Casta de los Metabarones y en la preproducción de un cortometraje animado.

La Feria del Libro 2025

En la Feria del Libro de Mendoza 2025, durante once días se podrá disfrutar de acciones culturales entre la presentación de títulos de nuevos de libros, charlas de autores, entrevistas, mesas temáticas, homenajes, literatura infantil y juvenil, ciclos de bibliotecas públicas y populares, talleres, fanzines, proyectos alternativos y propuestas en las que la literatura se entrelaza con otros lenguajes y disciplinas como el teatro y la proyección de películas.

martin caparros Martín Caparrós participará de una videollamada el lunes 29 a las 19. Foto: Gentileza El País

Quienes formarán parte de la programación en el Espacio Julio Le Parc como ivnitados especiales son Eduardo Sacheri, Rocambole, Doctor Chinasky, Iván Noble, Rep, Martín Caparrós, César González, Florencia Canale, Juan Sasturain, Pablo Bernasconi y Alejandro Wall.

ivan noble Iván Noble actuará el domingo 28 de septiembre a las 19 en el Le Parc. Foto: Instagram Iván Noble

También se contará con la presencia de figuras en los distintos departamentos. En Santa Rosa estarán Narda Lépez y Fabián Vena. En San Martín, Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi. En San Carlos, Iván Noble. En San Rafael, Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y Rep; y en General Alvear, Fabián Vena y Nito Mestre.

Más de 50 locales integrarán el recorrido de esta nueva edición entre libros, revistas, cómics, fanzines y diversas publicaciones.

La programación de la Feria del Libro se puede revisar aquí.