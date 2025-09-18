¡Cuenta regresiva para Luck Ra en Mendoza!

Entrada General: $28.000

Combo Dúo: AGOTADO

Combo La Banda: 4 entradas por $95.200

Adquirí tus tickets en Tuentrada.com. Además, si sos cliente de Visa Banco Galicia, tienes un beneficio exclusivo: 6 cuotas sin interés.

Luck Ra: un artista que rompe récords

Luck Ra, el joven músico cordobés, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la escena musical argentina. Su primer álbum, "Que nos falte todo" (2024), no solo alcanzó el galardón de Diamante en Argentina, sino que también supera las mil millones de reproducciones en Spotify. El disco incluye éxitos como "Hola Perdida" (junto a Khea), que se convirtió en la canción más escuchada del año en Argentina, destacándose en el Spotify Wrapped 2024 y alcanzando los 15 millones de oyentes.

En 2025, lanzó su segundo álbum de estudio, "Qué Sed", bajo el sello Sony Music Latin. Este trabajo incluye 14 canciones que combinan cuarteto moderno con géneros como cumbia, reggae y urbano. El álbum cuenta con colaboraciones de grandes figuras como Lola Índigo, Chayanne, Elvis Crespo, Tiago PZK, Nicki Nicole, Kenia OS, Dread Mar-I y Maluma.

En marzo de este año, Luck Ra fue una de las grandes atracciones del Carnaval de Las Palmas en Gran Canaria, donde hizo vibrar a más de 30 mil personas con su energía arrolladora. Con éxitos como “La Morocha”, “Que nos falte todo” y “Hola Perdida”, ha conquistado los primeros puestos de las listas de popularidad y se consolida como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Un show único y especial

El show en Mendoza será una oportunidad inigualable para disfrutar en vivo de temas como "Por el ex no se llora", la versión de "Un siglo sin ti" que grabó junto a Chayanne, o un clásico como “Suavemente” de Elvis Crespo. Además, podrás escuchar sus últimos lanzamientos como “Fui culpa tuya” con Tiago PZK, “Tengo Ganas”, “Un Clavo” y “Juro que me dolió”.