La Legislatura de Mendoza reconoce al "Ensamble de las 100 Armónicas", de Ricardo Dimaria

Un puente entre la educación y el escenario profesional

El proyecto nació con el firme objetivo de acercar a los jóvenes a sus raíces culturales y fomentar la cohesión grupal a través del arte. Según los lineamientos del programa, se busca:

Fijar los valores culturales y su significado para la sociedad mendocina.

Fomentar el vínculo entre estudiantes de diversas comunidades educativas.

Brindar un espacio profesional donde los alumnos puedan exhibir su trabajo musical.

Acortar distancias entre las diferentes realidades culturales de los participantes.

Durante la jornada del viernes, participarán alumnos de:

Escuela del Magisterio CUC-UNCuyo.

Esc. 4-024 Bellas Artes.

Esc. 4-111 Pablo Nogués.

Esc. 4-011 Domingo Manzotti.

Colegio Nicolás Avellaneda.

Esc. 4-088 Pascual Dávila.

Esc. 4-001 Vicente Zapata.

Además de este acto, el ensamble tiene programada una función el domingo 7 de junio de 2026 en el Teatro Mendoza, como parte del espectáculo “Argentina: entre San Telmo y Los Andes”.

Ricardo Dimaria: trayectoria de un embajador cultural

El director del proyecto, Ricardo Dimaria, cuenta con una extensa carrera que lo posiciona como un referente de la música de raíz folclórica y el tango fusionado. Nacido en Las Heras, Dimaria ha representado al país en escenarios internacionales de renombre, destacándose su participación en el Festival de Viña del Mar 2015 con su tema "Cuyanito bien plantao".

A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples distinciones:

Personaje del año 2015 por Diario UNO.

Premio Escenario 2014 y Premio Raíces.

Declaraciones de Interés Cultural por su labor artística y su disco "Argentina, reflejo y sol".

Además de su faceta como solista, Dimaria es vocalista de la banda Barbazul, con la que ha recorrido festivales como Cosquín Rock y Mendorock, y actualmente promociona su nuevo clip “Tango Vuelo”, filmado a más de 4.000 msnm al pie del Aconcagua, como parte de su álbum “Orquesta de los Categóricos Diamantes”. Su rol como Jefe del Área de Artes de la Escuela del Magisterio de la UNCuyo refuerza el compromiso pedagógico que hoy se celebra en la casa de las leyes.