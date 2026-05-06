Este viernes 8 de mayo a las 10.30, el Recinto de Sesiones de la Legislatura de Mendoza será el escenario de un reconocimiento oficial al "Ensamble de las 100 Armónicas", el ambicioso proyecto dirigido por el músico y docente Ricardo Dimaria.
La Legislatura de Mendoza reconoce al "Ensamble de las 100 Armónicas", de Ricardo Dimaria
El proyecto artístico y pedagógico que une a estudiantes de diversas escuelas en un hecho musical sin precedentes, recibirá una distinción este viernes en el marco de la semana "Arte por la Paz".
La iniciativa, que durante 2025 logró reunir a más de un centenar de estudiantes de colegios dependientes de la UNCuyo y la DGE para interpretar la obra original “Chacarera de las Cien”, será distinguida tras haber sido declarada de Interés Cultural por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia. El evento se realiza bajo la invitación de la semana “Arte por la Paz”, impulsada por la Diputada M.C. Lula Balsells-Miró, y contará con una nueva presentación en vivo del ensamble.
Un puente entre la educación y el escenario profesional
El proyecto nació con el firme objetivo de acercar a los jóvenes a sus raíces culturales y fomentar la cohesión grupal a través del arte. Según los lineamientos del programa, se busca:
- Fijar los valores culturales y su significado para la sociedad mendocina.
- Fomentar el vínculo entre estudiantes de diversas comunidades educativas.
- Brindar un espacio profesional donde los alumnos puedan exhibir su trabajo musical.
- Acortar distancias entre las diferentes realidades culturales de los participantes.
Durante la jornada del viernes, participarán alumnos de:
- Escuela del Magisterio CUC-UNCuyo.
- Esc. 4-024 Bellas Artes.
- Esc. 4-111 Pablo Nogués.
- Esc. 4-011 Domingo Manzotti.
- Colegio Nicolás Avellaneda.
- Esc. 4-088 Pascual Dávila.
- Esc. 4-001 Vicente Zapata.
Además de este acto, el ensamble tiene programada una función el domingo 7 de junio de 2026 en el Teatro Mendoza, como parte del espectáculo “Argentina: entre San Telmo y Los Andes”.
Ricardo Dimaria: trayectoria de un embajador cultural
El director del proyecto, Ricardo Dimaria, cuenta con una extensa carrera que lo posiciona como un referente de la música de raíz folclórica y el tango fusionado. Nacido en Las Heras, Dimaria ha representado al país en escenarios internacionales de renombre, destacándose su participación en el Festival de Viña del Mar 2015 con su tema "Cuyanito bien plantao".
A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples distinciones:
- Personaje del año 2015 por Diario UNO.
- Premio Escenario 2014 y Premio Raíces.
- Declaraciones de Interés Cultural por su labor artística y su disco "Argentina, reflejo y sol".
Además de su faceta como solista, Dimaria es vocalista de la banda Barbazul, con la que ha recorrido festivales como Cosquín Rock y Mendorock, y actualmente promociona su nuevo clip “Tango Vuelo”, filmado a más de 4.000 msnm al pie del Aconcagua, como parte de su álbum “Orquesta de los Categóricos Diamantes”. Su rol como Jefe del Área de Artes de la Escuela del Magisterio de la UNCuyo refuerza el compromiso pedagógico que hoy se celebra en la casa de las leyes.