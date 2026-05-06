"Mi Casa": el thriller psicológico que cautivó a Mendoza y Nueva York anuncia su cuarta y última temporada

La trama de "Mi Casa" propone un viaje vertiginoso a través de cuatro paredes que han sido testigos de más de un siglo de historia. En ese espacio claustrofóbico se cruzan los relatos de cinco familias y catorce personajes que cargan con el peso de secretos inconfesables y heridas que se transmiten de generación en generación. La obra explora vínculos que transitan entre el amor incondicional, la violencia y una memoria fragmentada donde el tiempo funciona como una trampa. Es, en esencia, una disección cruda de cómo el pasado y lo que se elige callar siempre encuentran el modo de retornar para reclamar su lugar.

El elenco encargado de dar vida a estos relatos está integrado por

Celina Cicchitti.

Matias Montiel.

Santiago Pettit.

Nicolas Quintero.

Julia Antoniocci.

Laura Cogni.

Carina Sacchero.

Flor Aruta Penna.

Aaron Palacio.

Natalia Polo.

Ludmila Ramos.

Maria Emilia Miralles.

Exequiel Correa.

Nahuel Arce.

El equipo técnico se completa con la dirección actoral de Nicolás Quintero y Matías Montiel, la escenografía de Lorena Baldín y la fotografía de Exequiel Correa.

Sobre Martín Chamorro

El responsable de esta pieza, Martín Chamorro, llega a esta despedida consolidado como un autor de gran trayectoria internacional, habiendo dirigido obras como "De vida o Muerte", "Cárcel de Mujeres" y "Our home on Ludlow", esta última premiada en los LATAwards como mejor puesta en escena. Chamorro ha sido galardonado recientemente como mejor director y dramaturgo en FuerzaFEST 2023 por "Un Chico Normal", y ha recibido múltiples distinciones en los Premios ATI y Talía entre 2024 y 2025 por trabajos como "Todo lo que pasó" y "Un Reflejo". Esta última temporada de "Mi Casa" representa la oportunidad final para que el público local sea testigo del cierre de una de sus creaciones más emblemáticas.