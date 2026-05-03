El sábado 9 de mayo, el actor y director Daniel Quiroga se reencontrará con el público mendocino en la Cantina del Juglar (Hipólito Yrigoyen 27, Ciudad) para presentar su espectáculo “Hola. Estoy bien..!”. Luego de una estadía en Lima, donde la respuesta de la audiencia obligó a duplicar las funciones previstas, el querido artista regresa a la provincia para cerrar el ciclo de este unipersonal que combina humor, ironía y reflexión sobre la realidad personal. La cita será a las 21:30 y las reservas pueden realizarse al teléfono 2612580009.
Daniel Quiroga regresa a Mendoza con su unipersonal "Hola. Estoy bien..!"
Tras una exitosa gira por Perú, el actor mendocino vuelve a la cartelera local para presentarse en la Cantina Juglar. Además, en junio iniciará un taller de teatro recreativo en el Teatro Independencia
Un regreso para cerrar etapas y transmitir el oficio
La elección de volver con el mismo show con el que se despidió en febrero responde a la intención del actor de confirmar la vigencia y potencia de una propuesta que considera en su momento excepcional. Quiroga, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria y es un referente indiscutido del teatro y el mimo en la región, busca en esta puesta un contacto directo y cómplice con el espectador, apelando a situaciones cotidianas que generan una inmediata identificación a través de la risa.
Además de su faceta sobre las tablas, Daniel Quiroga retomará su labor docente con una propuesta innovadora. A partir del 8 de junio, dictará en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) el Taller de Teatro Recreativo bajo la consigna “juguemos al teatro sin la presión de actuar”. El espacio está diseñado para que personas sin experiencia previa puedan explorar herramientas teatrales de forma lúdica, todos los lunes a las 20:30.
Sobre Daniel Quiroga
Formado bajo el ala de Ernesto Suárez en el grupo Juglar y referente del grupo de mimo Pierrot en los años 80, Quiroga ha consolidado una carrera multifacética como autor, director y docente en toda Latinoamérica. Creador de clásicos de la comedia local como “Educando al Nene”, su regreso marca la vuelta de una de las figuras más versátiles y convocantes de la escena mendocina.