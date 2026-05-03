Daniel Quiroga regresa a Mendoza con su unipersonal "Hola. Estoy bien..!"

Además de su faceta sobre las tablas, Daniel Quiroga retomará su labor docente con una propuesta innovadora. A partir del 8 de junio, dictará en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) el Taller de Teatro Recreativo bajo la consigna “juguemos al teatro sin la presión de actuar”. El espacio está diseñado para que personas sin experiencia previa puedan explorar herramientas teatrales de forma lúdica, todos los lunes a las 20:30.

Sobre Daniel Quiroga

Formado bajo el ala de Ernesto Suárez en el grupo Juglar y referente del grupo de mimo Pierrot en los años 80, Quiroga ha consolidado una carrera multifacética como autor, director y docente en toda Latinoamérica. Creador de clásicos de la comedia local como “Educando al Nene”, su regreso marca la vuelta de una de las figuras más versátiles y convocantes de la escena mendocina.