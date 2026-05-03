Llega a Mendoza la quinta edición del "Encuentro Internacional de Charangos"

El charango como puente y comunidad

Este encuentro, que reconoce sus raíces en un primer evento nacional realizado en 2006 por el músico Valdo Delgado, ha crecido hasta consolidarse como un hito internacional. Cristina Pérez, una de las creadoras del evento, destaca que la edición 2026 utiliza la música como una herramienta social: “Queremos poner de relieve al charango como un instrumento que nos invita a vivir en comunidad. Todo lo recaudado será para comprar instrumentos para el Taller Popular de Charangos en Guaymallén”.

La gran atracción internacional será el ensamble de Orquestas de Charangos de Cochabamba, dirigido por la maestra Roxana Arias Quiroga. Este grupo, que reúne a más de 400 jóvenes de distintos municipios bolivianos y participó en el récord Guinness de los 2.000 charangos, llegará a Mendoza para compartir escenario con jóvenes talentos locales como Saraí Magne, Joel Alanís y el grupo “Sumaj Runa”.

Un instrumento para los más chicos

Como sello distintivo del evento, se entregará un charango de regalo a un niño o niña de entre 8 y 12 años. Para participar, los interesados deben enviar un video de 30 segundos explicando por qué quieren estudiar el instrumento al WhatsApp 261 560 11 25 o a la cuenta de Instagram @encuentrodecharangosmza. El sorteo se realizará en el concierto de cierre y el ganador recibirá, además, clases gratuitas durante todo el año.

Cronograma "5to Encuentro Internacional de Charangos"

Jueves 7 de Mayo (19:00). Acto de apertura en el Teatro Plaza (Godoy Cruz). Actuarán la Orquesta de Cochabamba junto a orquestas y escuelas artísticas de Guaymallén, Las Heras, Capital y Godoy Cruz. Entrada: $5.000.

Acto de apertura en el Teatro Plaza (Godoy Cruz). Actuarán la Orquesta de Cochabamba junto a orquestas y escuelas artísticas de Guaymallén, Las Heras, Capital y Godoy Cruz. Entrada: $5.000. Viernes 8 de Mayo (16:30). Concierto didáctico en el Auditorio Municipal de Tunuyán. Entrada libre y gratuita.

Concierto didáctico en el Auditorio Municipal de Tunuyán. Entrada libre y gratuita. Sábado 9 de Mayo (por la mañana). Desfile musical por la Peatonal Sarmiento a las 12:30 hs, finalizando con un concierto en la Plaza Independencia a las 13:00 hs. Gratuito.

Desfile musical por la Peatonal Sarmiento a las 12:30 hs, finalizando con un concierto en la Plaza Independencia a las 13:00 hs. Gratuito. Sábado 9 de Mayo (21:30). Concierto Central en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Sala Ernesto Suárez). Participan la delegación boliviana, Ballet Raíces y solistas locales. Entrada: $8.000.

Concierto Central en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Sala Ernesto Suárez). Participan la delegación boliviana, Ballet Raíces y solistas locales. Entrada: $8.000. Domingo 10 de Mayo (12). Peña de cierre en el Restaurante Tukuypaj (Guaymallén). Libre con consumición (cupos limitados).