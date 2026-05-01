Paz Martínez llega a Mendoza con una noche de canciones inolvidables

Filas 01 a 07: $50.000

Filas 08 a 13: $40.000

Platea Baja

Filas 01 a 12: $70.000

Filas 13 a 25: $60.000

Paz Martínez

Con su nueva gira nacional, Paz Martínez recorre distintos sitios llevando aquellos temas que lo posicionaron en un lugar de privilegio dentro del cancionero popular argentino.

Paz Martínez en Mendoza: inolvidable sello de autor

Multipremiado como compositor en Latinoamérica y Estados Unidos, Paz Martínez ha grabado inolvidables obras con artistas a nivel nacional e internacional.

Asimismo, sus letras acompañan a grandes nombres de la escena como Mercedes Sosa; Armando Manzanero; Luciano Pereyra; Ricky Martin; Valeria Lynch; Paloma San Basilio; María Marta Serra Lima o Estela Raval, entre otros.

Del mismo modo, Madonna lo convocó para que escriba la versión de “You”ll see”, registrada como su única canción interpretada en español, titulada “Verás”.

También es destacable su trabajo de compositor en diferentes temas para series de televisión, por lo que recibió en dos oportunidades el premio Martín Fierro.

Esto fue por “Y qué”, tema característico de la telenovela Padre Coraje; y “Mujer de nadie”, compuesta especialmente para la tira "Mujeres de Nadie".