Estos son todos los directores de Hollywood que dirigieron videos de Michael Jackson

Michael Jackson videoclips Martin Scorses y Kenny Ortega dirigieron videoclips y proyectos de Michael Jackson.

John Landis: "Thriller" y "Black or White"

Jackson quedó fascinado por el trabajo de Landis en "Un hombre lobo americano en Londres" y lo llamó con una petición simple: "Quiero convertirme en un monstruo".

"Thriller" es el primer video musical preservado en el Registro Nacional de Cine de EE. UU y contó con un presupuesto de medio millón de dólares.

Martin Scorsese: "Bad"

En 1987, tras el éxito de "Taxi Driver" y "Raging Bull", Scorsese aceptó el reto de dirigir el clip de "Bad". Este video cuenta con una versión extendida de 18 minutos, Scorsese filmó en la estación de metro Hoyt-Schermerhorn de Brooklyn.

David Fincher: "Who Is It"

Para filmar "Who Is It" (1992), Fincher utilizó su característico tono visual oscuro y sofisticado, creando una historia de intriga y lujo que parece más un thriller noir que un videoclip estándar.

Videos Michael Jackson Spike Lee y David Lynch también dirigieron videos de Michael Jackson.

Spike Lee: "They Don't Care About Us"

El director de "Do the Right Thing" fue el encargado de hacer uno de los videoclips más icónicos de Jackson, el cual fue filmado en Brasil. Su estilo documental y de denuncia fue fundamental para transmitir el mensaje de Jackson sobre la brutalidad policial y la desigualdad.

John Singleton: "Remember the Time"

Tras el éxito de "Boyz n the Hood", Singleton llevó a Jackson al antiguo Egipto. Además, este videoclips contaba con un elenco de estrellas como Eddie Murphy e Iman. El director demostró que el videoclip podía ser una superproducción histórica de gran escala, llena de efectos especiales y coreografías masivas.