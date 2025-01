También explica que "en abril de 2024 se dio a conocer por la prensa que Tarantino estaría pensando en abandonar el proyecto para que no sea su décima y "última película". Esto ya ocurrió en el pasado con "Los odiosos ocho" tras la filtración de su guión, por lo que de momento se mantiene la ficha en FA por si cambia de idea y termina filmándola al tenerla ya escrita".

De igual manera, es difícil entender por qué un director prestigioso y con grandes ideas tome la decisión de alejarse del mundo del cine, un mundo que lo aclama y respeta ya que a través de sus film relata historias muy diferentes y entretenidas que han inspirado a tantos aspirantes de cineastas en los últimos años.

El mejor actor de cine según Quentin Tarantino

Cuando le consultaron por quién es el mejor actor de la historia, el director no recurrió a un fallecido ni tampoco a uno de sus actores fetiches. De hecho, eligió a un actor con el que solo ha trabajado una vez y que, por lo visto, lo conmovió y enamoró como ninguno.

En una entrevista con Charlie Rose sobre "Jackie Brown", Tarantino no escatimó en palabras de admiración para con Robert de Niro y afirmó: "La mayoría de actores piensan lo que van a hacer o deben hacer en varios pasos, mientras que Robert De Niro tiene la capacidad de estar solamente en el momento. El actor sigue con lo que tiene que hacer en escena porque, al estar tan dentro del personaje, no puede hacer otra cosa que las que haría este, no porque tenga los pasos marcados en el guion y en su cabeza".

Se merece su reputación como mejor actor de su generación. Creo que es el mejor actor del mundo. Nunca he visto a un actor tan completamente consumido por el personaje, tan dentro de verdad del personaje durante el trabajo

Por el momento, solamente han trabajado juntos en una oportunidad y los amantes del buen cine deseamos que puedan repetir la fórmula y, ¿quién sabe?, quizás el momento del rencuentro sea con la última película de Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino - Robert DeNiro.jfif Quentin Tarantino y Robert DeNiro trabajaron juntos en Jackie Brown es una película de 1997.

