Teatro Independencia: Kevin Johansen y Liniers regresan a Mendoza

Las entradas ya se encuentran disponibles en EntradaWeb y en la boletería del teatro. Los valores son los siguientes:

Platea Baja (Filas 01 a 07): $55.000.

(Filas 01 a 07): $55.000. Platea Baja (Filas 08 a 16): $50.000.

(Filas 08 a 16): $50.000. Palcos Bajos: $50.000.

$50.000. Platea Alta: $45.000.

$45.000. Palcos Altos: $45.000.

$45.000. Tertulia: $40.000.

$40.000. Paraíso: $35.000.

Sobre el escenario, el despliegue promete ser un viaje emocional y lúdico. Mientras Johansen recorre los hitos de su discografía, Liniers captura la esencia de cada estrofa sobre una pantalla gigante, creando un "pequeño mundo" de humor inteligente y amistad que ha recorrido varios continentes desde su inicio en 2023.

Mendoza será una de las últimas paradas de este tour histórico que, según los propios artistas, llegará a su fin durante este año.