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Sábado 2 de mayo

Teatro Independencia: Kevin Johansen y Liniers regresan a Mendoza

La dupla celebra más de 16 años de complicidad artística en una noche que combina canciones, humor y dibujos en tiempo real

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Liniers y Johansen llegan al Independencia.

Liniers y Johansen llegan al Independencia.

El músico Kevin Johansen y el ilustrador Liniers se presentarán este sábado 2 de mayo, a las 21 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). En el marco del tramo final de su gira internacional, los artistas regresan a la provincia para celebrar 16 años de trayectoria conjunta con un espectáculo que fusiona música y artes visuales.

El show servirá de plataforma para presentar su nuevo álbum en vivo, "Desde que te Madrid", y el libro "Es nuestra forma de comunicarnos", ofreciendo una experiencia inmersiva donde las canciones del cantautor son reinterpretadas en trazos e improvisaciones proyectadas en tiempo real.

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M&uacute;sica y dibujo en vivo. La propuesta de Johansen y Liniers.

Música y dibujo en vivo. La propuesta de Johansen y Liniers.

Las entradas ya se encuentran disponibles en EntradaWeb y en la boletería del teatro. Los valores son los siguientes:

  • Platea Baja (Filas 01 a 07): $55.000.
  • Platea Baja (Filas 08 a 16): $50.000.
  • Palcos Bajos: $50.000.
  • Platea Alta: $45.000.
  • Palcos Altos: $45.000.
  • Tertulia: $40.000.
  • Paraíso: $35.000.

Sobre el escenario, el despliegue promete ser un viaje emocional y lúdico. Mientras Johansen recorre los hitos de su discografía, Liniers captura la esencia de cada estrofa sobre una pantalla gigante, creando un "pequeño mundo" de humor inteligente y amistad que ha recorrido varios continentes desde su inicio en 2023.

Mendoza será una de las últimas paradas de este tour histórico que, según los propios artistas, llegará a su fin durante este año.

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