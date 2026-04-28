El músico Kevin Johansen y el ilustrador Liniers se presentarán este sábado 2 de mayo, a las 21 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). En el marco del tramo final de su gira internacional, los artistas regresan a la provincia para celebrar 16 años de trayectoria conjunta con un espectáculo que fusiona música y artes visuales.
Teatro Independencia: Kevin Johansen y Liniers regresan a Mendoza
La dupla celebra más de 16 años de complicidad artística en una noche que combina canciones, humor y dibujos en tiempo real
El show servirá de plataforma para presentar su nuevo álbum en vivo, "Desde que te Madrid", y el libro "Es nuestra forma de comunicarnos", ofreciendo una experiencia inmersiva donde las canciones del cantautor son reinterpretadas en trazos e improvisaciones proyectadas en tiempo real.
Las entradas ya se encuentran disponibles en EntradaWeb y en la boletería del teatro. Los valores son los siguientes:
- Platea Baja (Filas 01 a 07): $55.000.
- Platea Baja (Filas 08 a 16): $50.000.
- Palcos Bajos: $50.000.
- Platea Alta: $45.000.
- Palcos Altos: $45.000.
- Tertulia: $40.000.
- Paraíso: $35.000.
Sobre el escenario, el despliegue promete ser un viaje emocional y lúdico. Mientras Johansen recorre los hitos de su discografía, Liniers captura la esencia de cada estrofa sobre una pantalla gigante, creando un "pequeño mundo" de humor inteligente y amistad que ha recorrido varios continentes desde su inicio en 2023.
Mendoza será una de las últimas paradas de este tour histórico que, según los propios artistas, llegará a su fin durante este año.