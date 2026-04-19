El jueves 23 de abril, a las 21, la legendaria banda mendocina Raivan Perez celebra 40 años en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Será un concierto especial que promete emoción, memoria y clásicos inolvidables. Las entradas están en venta en EntradaWeb.
Raivan Perez celebra sus 40 años en el Teatro Independencia
La leyenda del rock mendocino festeja su trayectoria con un show histórico en la sala mayor de Mendoza
Referente del rock mendocino desde los años 80, Raivan Perez marcó a toda una generación con canciones que aún hoy forman parte del ADN musical de la provincia. Este show aniversario propone un recorrido por ese legado, con temas emblemáticos como “Souvenir americano”, “Viejas campanas” y “El Globo de Chernobyl”.
En el mismo mes en que nació el grupo, el regreso al escenario adquiere un significado especial: una celebración que trasciende el tiempo y reafirma el lugar que Raivan Perez ocupa en la historia del rock local.
Sobre Raivan Perez
Formada a mediados de los años '80, la banda comenzó su camino con Darío Ghisaura, Alejandro Moyano, Carlos “Pela” Mazzanti y Carlos “Cordero” Rogel, con letras a cargo de Rizziero Catapano y otras colaboraciones. Entre 1986 y 1987 grabaron sus primeros demos en Mendoza, logrando difusión en radios de distintas provincias y participando en eventos clave como el Chateau Rock de Córdoba, donde fueron reconocidos como banda revelación.
En 1988 editaron su primer y único disco en vinilo, producido artísticamente por Daniel Sais (ex Soda Stereo) y con ingeniería de mezcla de Peter Baleani, en estudios TMA de David Lebón. Este trabajo contó con la participación de músicos invitados como el propio Lebón, Jorge Candia y Lisa Sais, consolidando el perfil artístico de la banda.
Con su formación actual integrada por Darío Ghisaura (voz y guitarra), Alejandro Moyano (teclados), Claudio Benedetti (batería y voz), Anuar Manzur (bajo) y Rubén Caballero (guitarra), Raivan Perez regresa a uno de los escenarios más emblemáticos de Mendoza para protagonizar una noche que se anticipa tan potente como emotiva.