Raivan Perez celebra sus 40 años en el Teatro Independencia

Sobre Raivan Perez

Formada a mediados de los años '80, la banda comenzó su camino con Darío Ghisaura, Alejandro Moyano, Carlos “Pela” Mazzanti y Carlos “Cordero” Rogel, con letras a cargo de Rizziero Catapano y otras colaboraciones. Entre 1986 y 1987 grabaron sus primeros demos en Mendoza, logrando difusión en radios de distintas provincias y participando en eventos clave como el Chateau Rock de Córdoba, donde fueron reconocidos como banda revelación.

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En 1988 editaron su primer y único disco en vinilo, producido artísticamente por Daniel Sais (ex Soda Stereo) y con ingeniería de mezcla de Peter Baleani, en estudios TMA de David Lebón. Este trabajo contó con la participación de músicos invitados como el propio Lebón, Jorge Candia y Lisa Sais, consolidando el perfil artístico de la banda.

Con su formación actual integrada por Darío Ghisaura (voz y guitarra), Alejandro Moyano (teclados), Claudio Benedetti (batería y voz), Anuar Manzur (bajo) y Rubén Caballero (guitarra), Raivan Perez regresa a uno de los escenarios más emblemáticos de Mendoza para protagonizar una noche que se anticipa tan potente como emotiva.